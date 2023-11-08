الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

دبلوماسي فلسطيني: غزة "مقبرة الغزاة" على مر التاريخ

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السفير جمال الشوبكي
قال سفير فلسطين لدى الرباط جمال الشوبكي، الثلاثاء، إن غزة "مقبرة الغزاة" على مر التاريخ.
جاء ذلك بحسب كلمة للشوبكي، على هامش وقفة تضامنية للصحفيين المغاربة مع غزة والصحفيين الفلسطينيين، أمام السفارة الفلسطينية بالرباط، دعت لها النقابة الوطنية للصحافة المغربية (غير حكومية).اضافة اعلان
واتهم السفير الفلسطيني إسرائيل بـ"تحويل غزة إلى مقبرة للأطفال"، مستدركا بالقول: "إلا أن إسرائيل لا تقرأ التاريخ، لأن غزة كانت مقبرة لكل الغزاة".
وتابع: "كل الغزاة الذي استعمروا فلسطين انتهوا، وبقيت غزة وفلسطين وبقيت القدس".
واعتبر الدبلوماسي الفلسطيني أن "الصحفيين ينقلون صوت الشعب، وصورة معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأكبر مذبحة في التاريخ".
ولفت إلى أن السفارة الفلسطينية "تنشر صور الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا على واجهتها عرفانا منها لهم".
واعتبر أن "هذا الشهر هو الأسوأ في الصحافة، لأنه استشهد فيه أزيد من 50 صحفيا، لأن إسرائيل لا تريد لصور المجازر البشعة أن تصل إلى الرأي العام الدولي".
وبوتيرة يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.
ومنذ 32 يوما، يشن جيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها 10 آلاف و328 فلسطينيا، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة، وأصاب نحو 26 ألفا، كما قتل 163 فلسطينيا واعتقل 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.
بينما قتلت حركة "حماس" أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.-(الأناضول)
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