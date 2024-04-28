الأحد 28 نيسان 2024
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دبي تتجه لبناء أكبر مطار في العالم بكلفة 35 مليار دولار

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مطار دبي الدولي

أعلن رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأحد، عن اعتماد تصاميم مطار جديد في دبي، ليكون أكبر مطار بالعالم.

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جاء ذلك في منشور للشيخ محمد بن راشد على منصة "X"، قال فيه إنه اعتمد "اليوم تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، وأمرنا بالبدء الفوري بتشييد المبنى بتكلفة 128 مليار درهم (35 مليار دولار)".


وقال: "مطار آل مكتوم الدولي سيكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر سنويا.. وسيكون خمسة أضعاف مطار دبي الدولي الحالي.. وسيتم نقل كافة عمليات مطار دبي الدولي له خلال السنوات القادمة".


وسيضم المطار 400 بوابة للطائرات، وخمسة مدارج متوازية، "وسيستخدم تقنيات جديدة لأول مرة في قطاع الطيران"، بحسب المنشور.


واعتبر الشيخ محمد بن راشد أن المشروع، هو استعداد "لمرحلة جديدة من نمو قطاع الطيران العالمي.. نستعد لمرحلة تتصدر فيها دبي قطاع الطيران الدولي للأربعين عاماً القادمة".


وبموازاة المطار، ستشهد دبي بناء مدينة كاملة للمطار في دبي، "سترفع الطلب على السكن لمليون نسمة وستضم أهم شركات العالم في القطاع اللوجستي والنقل الجوي" وفق المنشور.


وفي 2023، وصل إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى 87 مليون مسافر، بزيادة قدرها 31.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي.


وارتفع عدد الرحلات في مطار دبي الدولي بنسبة 21.3 بالمئة خلال العام الماضي، ليصل إلى 416.4 ألف رحلة، وهو أكثر عدد رحلات في عام واحد في مطار دبي الدولي.-(الأناضول)

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