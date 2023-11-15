دخول أول شاحنة محملة بالوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

قالت وسائل إعلام مصرية ومصدران أمنيان، الأربعاء، إن شاحنة محملة بالوقود دخلت إلى قطاع غزة المحاصر، عبر معبر رفح الحدودي.



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وقال شهود إن "شاحنتين أيضا اصطفتا في انتظار العبور بعد الشاحنة الأولى"، وفقا لما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وتعتبر هذه أول شاحنة محملة بالوقود تدخل إلى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، بعد أن شن مسلحي حماس هجمات غير مسبوقة داخل إسرائيل، مما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال.



كما خطفت الحركة رهائن يقدر عددهم بأكثر من 240، بينهم أجانب، ونقلتهم إلى القطاع الفلسطيني، نقلا عن الحرة.





وردا على ذلك، تشن إسرائيل غارات متواصلة على قطاع غزة، بالإضافة إلى توغل بري، مما أدى إلى مقتل أكثر من 11 ألف شخص، أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال.



وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أنها تعمل على استقبال 36 طفلا من حديثي الولادة الموجودين داخل مستشفى الشفاء في قطاع غزة، موضحة أن عملية النقل ستكون "خطيرة".



وكان مصدر في عمليات الإغاثة قد قال، الثلاثاء، إن إسرائيل "وافقت على إدخال 24 ألف ليتر من الديزل للشاحنات المستخدمة في عمليات الأمم المتحدة بقطاع غزة".



وأفاد المصدر، بحسب رويترز، بأن الوقود "مخصص فقط لشاحنات الأمم المتحدة، وليس للمستشفيات".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ضغطت على الأمم المتحدة لقبول الوقود".