الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

دفن جثامين 170 شهيدا بمقبرة جماعية في ساحة مستشفى الشفاء

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دفن جثامين 170 شهيدا بمقبرة جماعية في ساحة مجمع الشفاء الطبي
دُفنت جثامين 170 شهيدا بمقبرة جماعية، اليوم الثلاثاء، في ساحة مجمع الشفاء بمدينة غزة، لصعوبة دفنها منذ السبت الماضي، بسبب الحصار الذي فُرض عليه من جميع الجهات.اضافة اعلان

وأفاد مراسل وكالة وفا، بأن مواطنين وطواقم طبية وإدارية تطوعوا لحفر قبر جماعي في ساحة المجمع، وتمكنوا من دفن 170 من جثامين الشهداء، الذين ارتقوا خلال حصار قوات الاحتلال وقصفها لمجمع الشفاء ومحيطه على مدار أربعة أيام.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن جثامين الشهداء التي منع الاحتلال دفنها أو الوصول إليها منذ أكثر من 4 أيام قد تحللت في ساحة المستشفى، وتعرضت للنهش من الكلاب الضالة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال تمنع  أكثر من 200 عائلة في محيط مجمع الشفاء من الحركة، أو الخروج من منازلهم.

كما تحاصر دبابات الاحتلال أكثر من 100 من المرضى والطواقم الطبية في مستشفى الحلو بمدينة غزة.
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