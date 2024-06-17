 
الإثنين 17 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

دور الأسلحة النووية أصبح أكثر بروزا وسط التوترات الجيوسياسية

2-34-730x438-1-730x438
أسلحة نووية

 أعلن باحثون الاثنين أن دور الأسلحة الذرية أصبح أكثر بروزا وأن الدول النووية تعمل على تحديث ترساناتها مع تدهور العلاقات الجيوسياسية، حاضين زعماء العالم على “التراجع والتفكير”.

اضافة اعلان


وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) في كتابه السنوي إن الجهود الدبلوماسية للسيطرة على الأسلحة النووية تعرضت أيضًا لنكسات كبيرة وسط توتر العلاقات الدولية بسبب الصراعات في أوكرانيا وغزة.


وقال ويلفريد وان، مدير برنامج أسلحة الدمار الشامل في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في بيان “لم نر الأسلحة النووية تلعب مثل هذا الدور البارز في العلاقات الدولية منذ الحرب الباردة”.


وأشار معهد الأبحاث إلى أن روسيا أعلنت في شباط/فبراير 2023 أنها ستعلق مشاركتها في معاهدة ستارت الجديدة لعام 2010، “آخر معاهدة متبقية للحد من القوى النووية الاستراتيجية الروسية والأميركية”.


ولفت معهد سيبري أيضا إلى أن روسيا أجرت تدريبات تكتيكية على أسلحة نووية بالقرب من الحدود الأوكرانية في أيار/مايو.


وصعّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من لهجته النووية منذ بدء الصراع في أوكرانيا، محذرا في خطابه للأمة في شباط/فبراير الماضي من وجود خطر “حقيقي” لحرب نووية.


بالإضافة إلى ذلك، ألغي اتفاق غير رسمي بين الولايات المتحدة وإيران تم التوصل إليه في حزيران/يونيو 2023 بعد بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في تشرين الأول/أكتوبر بحسب سيبري.


 “مقلق جدا”

 
ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن الدول التسع المسلحة نوويا في العالم واصلت ايضا “تحديث ترساناتها النووية ونشر العديد منها أنظمة أسلحة نووية جديدة أو ذات قدرة نووية في عام 2023”.


والدول التسع المسلحة نووية  هي الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل.


في كانون الثاني/يناير، ومن بين ما يقرب من 12,121 رأسا حربيا نوويا موجودا في جميع أنحاء العالم، كان حوالى 9,585 منها متاحا للاستخدام المحتمل بحسب سيبري. وأبقي نحو 2100 منها في “حالة تأهب تشغيلي قصوى” لتحميلها على صواريخ بالستية.


وتعود جميع هذه الرؤوس الحربية تقريبا إلى روسيا والولايات المتحدة اللتين تمتلكان معا ما يقرب من 90 في المئة من كل الأسلحة النووية، لكن يُعتقد للمرة الأولى أن الصين لديها بعض الرؤوس الحربية في حالة تأهب تشغيلي قصوى.


وقال مدير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام دان سميث “في حين أن الإجمالي العالمي للرؤوس الحربية النووية يستمر في الانخفاض مع تفكيك أسلحة حقبة الحرب الباردة تدريجيا، فإننا للأسف ما زلنا نشهد زيادات سنوية في عدد الرؤوس الحربية النووية العاملة”. وأضاف أن هذا الاتجاه يُرجح أن يستمر و”ربما يتسارع” في السنوات المقبلة، واصفا إياه بأنه “مقلق جدا”.


كما شدد الباحثون على “التدهور المستمر للأمن العالمي خلال العام الماضي”، حيث يمكن رؤية تأثير الحروب في أوكرانيا وغزة في “كل جانب تقريبا” من القضايا المتعلقة بالتسلح والأمن الدولي.


وقال سميث “نحن الآن في واحدة من أخطر الفترات في تاريخ البشرية”، حاضا القوى العظمى في العالم على “التراجع والتفكير. ويفضل أن تفعل ذلك معا”.-(أ ف ب)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)

قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية ومخيم عقبة جبر في أريحا

منذ 17 دقيقة
684175_0

غُل يسعى لرئاسة تركيا في 2028

منذ1 ساعة
4-60-730x438

شهيدان وجرحى جراء قصف منزل شمالي مدينة غزة

منذ1 ساعة
10-15-730x438-1-730x438

جيش الاحتلال الإسرائيلي: مدرعة الجنود برفح تعرضت لصاروخ مضاد للدروع

منذ2 ساعة
القسام2-730x438-1-730x438

القسام تبث مشاهد “كمين مميت” ضد قوة إسرائيلية بمدينة غزة- (فيديوهات)

منذ2 ساعة
يتصاعد الدخان من الحرائق التي أشعلها قصف الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الحرجية في قرية دير ميماس بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

قصف جوي ومدفعي.. الاحتلال يستهدف جنوب لبنان في أول أيام عيد الأضحى

منذ8 ساعة
افكار و مواقف

صناعة الأمل

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها نقابات عمال فرنسية، تولوز، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

"تمجيد الإرهاب": فزّاعة الملاحقات القضائية في فرنسا

ترجمات |14 حزيران 2024
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات |12 حزيران 2024
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات |12 حزيران 2024
حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

حان الوقت لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ترجمات |12 حزيران 2024
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |11 حزيران 2024
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة
 