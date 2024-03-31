الأحد 31 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة المطبخ المركزي العالمي "سنترال كيتشين" يسيّران ثاني شحنة مساعدات عبر الممر البحري إلى غزة

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صور جوية للمساعدات الاماراتية عبر الممر البحري إلى غزة


سيرت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مؤسسة المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشين"، ثاني شحنة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة عبر الممر البحري انطلاقاً من قبرص، دعماً للفلسطينيين في ظل الأزمة الإنسانية التي يواجهونها داخل القطاع.
 

وتحمل شحنة المساعدات التي تم نقلها إثر تحسن الظروف الجوية على متن ثلاث سفن وبارجة، مئات الأطنان من المواد الغذائية بما يكفي لإعداد أكثر من مليون وجبة، وتتضمن مواد جاهزة للأكل، مثل الأرز والدقيق والبقوليات والبروتينات، إضافة إلى مواد غذائية إضافية.
 

وكان الممر البحري قد دُشّن إلى قطاع غزة عن طريق البحر عبر جهد دولي جماعي من قبل كل من مؤسسة المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشين"، ومنظمة أوبن آرمز، وذلك بالشراكة الوثيقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدعم من قبرص، بهدف توسيع نطاق الجهود الإنسانية في قطاع غزة، في سياق الجهود الإماراتية المتواصلة التي تستهدف مساندة الفلسطينيين، وأهمية مساعدتهم بكل الوسائل المتاحة، والمبتكرة، وعلى كافة الأصعدة.
 

يذكر في هذا الصدد أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت خلال الفترة الماضية بجهود متواصلة دعماً للفلسطينيين من خلال إرسال 26 ألف طن من الإمدادات العاجلة، بما في ذلك المواد الغذائية والمياه والمواد الطبية، والتي تم تأمينها عبر 229 رحلة جوية، و19 عملية إنزال جوي، و1035 شاحنة، وثلاث سفن، من أجل إيصال الغذاء الذي يحتاجه الفلسطينيون بشدة إلى قطاع غزة، لتعذر إدخاله من خلال المعابر البرية المغلقة والتي لها دور أساسي في تأمين تدفق المساعدات، في ظل الأزمة الإنسانية التي يواجهونها، خصوصاً، خلال شهر رمضان الكريم.
 

من جهتها قامت مؤسسة المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشين" بجهود إيجابية وذلك من خلال تقديم أكثر من 43 مليون وجبة عن طريق البر والجو والبحر للفلسطينيين الذين يواجهون المجاعة، جراء الظروف المأساوية غير المسبوقة في قطاع غزة.

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