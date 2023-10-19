دول عربية وأجنبية تطلب من رعاياها مغادرة لبنان

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دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى بيروت، كافة رعاياها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية "بشكل فوري"، في ظل استمرار التوترات على الحدود الجنوبية مع إسرائيل.ودعت السفارة السعودية في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، كافة مواطنيها إلى "التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حاليا"، وفق البيان.كما دعت مواطنيها إلى "توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن التي تشهد تجمعات أو تظاهرات لحين مغادرتهم".من جهتها، شددت سفارة مملكة البحرين لدى سورية على أهمية الالتزام بالتحذيرات السابقة الصادرة من قبل وزارة الخارجية البحرينية بعدم سفر المواطنين البحرينيين إلى الجمهورية اللبنانية نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة.ودعت السفارة المواطنين البحرينيين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية إلى مغادرة أراضيها فوراً، حفاظاً على أمنهم وسلامتهم، كما شددت السفارة على ضرورة توخي الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات الصادرة من السلطات المحلية المختصة لحين المغادرة.بدورها، رفعت الولايات المتحدة مستوى التحذير من السفر إلى لبنان من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة وهي الأعلى، ونصحت جميع رعاياها بعدم السفر إليه مع تدهور الأوضاع الأمنية فيه، بسبب النزاع الدائر في غزة.وقالت السفارة الأميركية في بيروت في بيان لها: "قمنا بتحديث إرشادات السفر الخاصة بنا للبنان إلى المستوى الرابع: لا تسافر".وأضافت: "نحث المواطنين الأميركيين على عدم السفر إلى لبنان. ونوصي المواطنين الأميركيين في لبنان باتخاذ الترتيبات المناسبة لمغادرة البلاد؛ الرحلات التجارية لا تزال متاحة حالياً".وأوصت المواطنين الأميركيين الذين يختارون عدم المغادرة بإعداد خطط موازية لحالات الطوارئ.وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم مغادرة سفارتها في بيروت.كما حثت فرنسا رعاياها على تجنب السفر إلى لبنان، بينما أوقفت بعض شركات الطيران رحلاتها إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.وطلبت وزارة الخارجية البريطانية من رعاياها في لبنان "التفكير فيما إذا كان لزاماً عليهم البقاء، وإلا المغادرة بالوسائل التجارية التي ما زالت متاحة".وأصدرت كندا وإسبانيا وألمانيا وأستراليا تحذيرات مشابهة من السفر إلى لبنان.-(وكالات)