ذكرى اغتيال أبو عاقلة.. كيف وثقت الكتب سيرة الصحفية الشهيدة؟

في جريمة مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية أقدمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل عامين على اغتيال المراسلة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بدم بارد أثناء قيامها بعملها، رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميزهم عن غيرهم أثناء التغطيات.



وطيلة ربع قرن كانت أبو عاقلة في قلب الخطر لتغطية حروب وهجمات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، وقد كانت شيرين أبو عاقلة من أوائل المراسلين الميدانيين فى الأراضى الفلسطينية.



وفي خلال العامين الماضيين خرجت العديد من الكتب التي تتحدث عن سيرة الشهيدة الفلسطينية، من بينها:

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شيرين أبو عاقلة.. قصص وأسرار





ذلك الصوت: شيرين أبو عاقلة صوت حكى قصة شعب

كتاب للصحفي والأكاديمي د. محمود الفطافطة بعنوان" شيرين أبو عاقلة... قصصٌ وأسرار"، عن تجمع " باحثون بلا حدود. وجاء الكتاب الذي صمم غلافه الصحفي يوسف الكرنز، في 242 صفحة من القطع المتوسط، واشتمل الكتاب على العديد من العناوين والمحاور الأساسية. فبالإضافة إلى المقدمة والتقديم جاءت نصوص الكتاب تحت عناوين أهمها: هذا ما قالته شيرين أبو عاقلة في اللقاء الأخير؛ عملية الاغتيال بالتفصيل؛ الروايات الإسرائيلية: تناقض وافتراء؛ أين الإعلام الإسرائيلي من عملية الاغتيال؟؛ ردود الفعل العربية والدولية: دول ومؤسسات؛ ردود حول تحقيقات الاغتيال؛ وقائع وأحداث ما بعد الاغتيال؛ شيرين أبو عاقلة بعيون زملائها؛ قالوا عن شيرين؛ شيرين أبو عاقلة بين الأدب والشعر؛ شيرين والآخرين: مقابلات؛ شيرين بأقلام الكتاب؛ تكريم الشهيدة شيرين بعد استشهادها؛ تأبين الشهيدة أبو عاقلة لمناسبة مرور 40 يوما على استشهادها؛ وحياة ورحيل شيرين في صور.





كتاب للكاتبة ماجدة أيمن، والذي يدور حول حياة الشهيدة الصحفية شيرين أبوعاقلة، والتي استشهدت برصاص الكيان الصهيوني المحتل في العام الماضي، وتحل اليوم ذكرى وفاتها، الكتاب يدور حول علاقة الكاتبة بشيرين أبوعاقلة والتي بدأت بعد موت الأخيرة، وتسرد أن الموت هنا لم يكن موتًا حقيقيا وإنما مجازيا، وشيرين باقية وستظل، ويوم أن سكنت الرصاصة جسد شيرين فهي في نفس اللحظة صنعت حياة أخرى موازية لها، وضمنت "ماجدة أيمن" الكتاب عددًا من الرسوم منها ما هو لشيرين في بعض مراحل حياتها، ومنها رسوم تعبيرية تشرح المشهد الذي تحدثت عنه الكاتبة.





شيرين أبو عاقلة: سيرة صحفية





يشكل الكتاب ترسيخا لممارسة مهنية وأخلاقية انتهجتها الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة طوال مسيرتها الممتدة لربع قرن، ويتتبع الكتاب المنهجية المتبعة في تحليل تقارير شيرين أبو عاقلة. اليوم السابع

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