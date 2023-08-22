الخميس 24 آب 2023
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ذكرى مجزرة الغوطة.. سورية بين المطالبة بتدمير أسلحتها الكيماوية ومحاسبتها

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أثار الدمار في سوريا
 قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه يجب على سورية تدمير جميع الأسلحة الكيماوية فورا والامتثال لاتفاقية حظرها، وذلك في الذكرى العاشرة لمجزرة الغوطة التي ارتكبها النظام السوري باستخدام غاز السارين.اضافة اعلان
وأكد بلينكن، أنه يجب ألا يكون هناك أي إفلات من العقاب لمن ارتكب هذه الفظائع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تكرم الضحايا والناجين من الهجمات الكيماوية التسع التي شنها النظام السوري وأكدها فريق تحقيق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وأفاد بلينكن بأنهم سيواصلون دعم الشعب السوري لتحقيق العدالة والعمل من أجل مستقبل تحترم فيه حقوقهم الإنسانية.
من جهتها، جددت فرنسا إدانتها استخدام النظام السوري المتكرر للسلاح الكيماوي، وأكدت التزامها بضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم بهذه الأسلحة المروعة من العقاب.
وأسفرت مجزرة الغوطة التي وقعت في آب(اغسطس) 2013 عن مقتل 1429 مدنيا، بينهم 426 طفلا.
ورغم مرور عقد من الزمن، ما يزال ذوو الضحايا يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن هذه المجزرة التي تعد الأكثر مأساوية خلال الثورة السورية.
وأعقب مجزرة الغوطة هجوم آخر عليها بالأسلحة الكيماوية عام 2018 نفذه النظام السوري راح ضحيته 78 مدنيا، ليبسط بعدها سيطرته على كامل المنطقة.
ونظم سوريون في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام بشمال سورية، تجمعات لإحياء ذكرى المجزرة، مطالبين للعدالة ومحاسبة المسؤولين.
ورغم مرور عقد من الزمن، فإن ذوي الضحايا ما يزالون يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن هذه المجزرة المروعة التي تعد الأكثر مأساوية في الثورة السورية التي بدأت عام 2011.
وقبيل فجر 21  آب(اغسطس) 2013، قصفت قوات النظام السوري بلدات في الغوطتين الشرقية والغربية، بينها زملكا وعربين والمعضمية، بعشرات الصواريخ التي يعتقد أنها كانت تحوي غاز السارين.
وبعد تحقيقات استمرت سنوات، أكدت منظمات دولية -بينها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية- مسؤولية النظام السوري عن هجمات عدة بالأسلحة الكيماوية، بيد أن النظام ظل ينفي ذلك باستمرار، وحالت روسيا دون إدانته ومحاسبته في مجلس الأمن الدولي.
وتبع مجزرة الغوطة عام 2013 تحرك دولي أفضى إلى تدمير مخزون وآلية النظام السوري لإنتاج السلاح الكيماوي.
وفي الذكرى العاشرة لهجوم الغوطة الكيماوي، ما يزال ذوو الضحايا يأملون في محاسبة المسؤولين عنه.
وفي هذا الإطار، قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إن الشبكة زودت مختلف الجهات الدولية والأممية التي حققت في مجزرة الغوطة بكم هائل من الأدلة وأسماء الضحايا، وعبر عن أمله في حدوث تحرك أكثر جدية ضد النظام السوري وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وفي هذه المناسبة، دعت الشبكة مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا وملاحقة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية.-(وكالات)
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