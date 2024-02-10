الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رئيس الجمعية العامة الأممية يدعو للاهتمام بوضع المدنيين في غزة

thumbs_b_c_54539caf18c182aaf98ced48cefcf180
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس
دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، مساء الجمعة، إلى الاهتمام بوضع المدنيين في قطاع غزة باسم الإنسانية.
جاء ذلك في منشور له عبر منصة إكس، تعليقا على الاستعدادات الإسرائيلية لشن عملية عسكرية على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.اضافة اعلان
وقال فرانسيس، إنه شعر بـ"الصدمة والقلق العميق" إزاء الأنباء المتعلقة بالعملية العسكرية المحتملة من قبل إسرائيل على رفح.
وأوضح أنه يضم صوته إلى صوت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في حماية جموع المدنيين الأبرياء الذين ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه.
وطالب رئيس الجمعية العامة الثامنة والسبعين للأمم المتحدة، "باسم الإنسانية" بأن يتم الاستماع إلى محنة هؤلاء الناس والاهتمام بهم.
وجدد مطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والامتثال لالتزامات القانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين.
وفي وقت سابق الجمعة، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من الجيش إعداد "خطة لعملية عسكرية واسعة" في رفح، تشمل إجلاء المدنيين وملاحقة عناصر حركة "حماس".
وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، "يخطط مجلس الوزراء لإخلاء سكان رفح وتفكيك كتائب حماس في المنطقة".
وقال المكتب: "من المستحيل تحقيق هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس مع بقاء أربع كتائب تابعة لها في رفح، ومن ناحية أخرى من الواضح أن عملية قوية في رفح تتطلب إجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال".
ولم يحدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السقف الزمني لوضع هذه الخطة أو موعد إطلاق العملية العسكرية التي وصفها "بالمكثفة" في رفح.
وتشير تقديرات دولية إلى وجود ما بين 1.2 -1.4 مليون فلسطيني في رفح بعد أن أجبر الجيش الإسرائيلي مئات آلاف الفلسطينيين شمالي قطاع غزة على النزوح إلى الجنوب.
والخميس، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن "أي عملية عسكرية كبيرة في رفح في هذا الوقت، وفي ظل هذه الظروف، ومع وجود أكثر من مليون، وربما أكثر من مليون ونصف مليون، فلسطيني يلتمسون اللجوء ويبحثون عن مأوى في رفح دون الأخذ في الحسبان واجب سلامتهم، ستكون كارثة، ولن نؤيدها".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة في تاريخها.-(الأناضول)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
حمزة أبو حليمة الشاب الفلسطيني الذي جلس شامخا أمام جندي إسرائيلي رغم جراحه (مواقع التواصل)

تعرف على حمزة أبو حليمة "أسد غزة"

منذ16 ساعة
0d16fe7d-6f98-489a-aed5-c755ab9a40bc_16x9_1200x676

مخاوف من "حمام دم" في رفح

منذ16 ساعة
503726

المخابرات الأميركية: "إسرائيل" لم تقترب من القضاء على حماس

منذ16 ساعة
thumbs_b_c_aacfbca808b1b3097eec42a76b690457

"العفو الدولية": المجتمع الدولي ملزم بمنع الإبادة الجماعية في غزة

منذ16 ساعة
شركة ميتا العالمية- فيسبوك سابقا

ميتا تدرس حظر انتقاد “الصهاينة” و”الصهيونية” على فيسبوك وإنستغرام

منذ16 ساعة
3ipj-6-730x438

عمران خان يعلن “فوزه” بالانتخابات العامة الباكستانية- (فيديو)

منذ16 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

المرحلة الأخطر من حرب الإبادة

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

تعزيز الثقة بالنظام المالي

سلامة الدرعاوي |اليوم

يوبيل ماسي للأردن ويوبيل فضي لعبد الله

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
‏متظاهر يعرض لافتة كتب عليها "حياة الفلسطينيين مهمة" خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين في برلين 2021 - (أرشيفية)‏

في الإعلام الغربي.. حياة الإسرائيليين فقط هي المهمة‏

ترجمات | منذ5 ساعة
عربة عسكرية تابعة لـ"لواء الطفوف" من "قوات الحشد الشعبي" العراقية - (أرشيفية)

"لواء الطفوف" (اللواء 13 في "الحشد الشعبي").. لمحة عامة

ترجمات | منذ5 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

عن القوى السياسية التي أسهمت في صعود نتنياهو

ترجمات |09 شباط 2024
عامل يحمل كيس دقيق في مركز توزيع الأغذية التابع للأمم المتحدة في مخيم الشاطئ، غزة، 2009 - ‏‏(أرشيفية)

باستهدافه وكالة الأمم المتحدة، الغرب يقف إلى جانب الإبادة الجماعية‏

ترجمات |07 شباط 2024
هجوم "حماس" الصاروخي على إسرائيل، 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)

الرواية الرسمية لـ"حماس"‏

ترجمات |06 شباط 2024
حريق في سفينة شحن أصيبت بصاروخ في مياه الخليج العربي - (أرشيفية)

هل تشعل التوترات الراهنة فتيل حرب عالمية ثالثة؟

ترجمات |05 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
ثاني أبطال كأس آسيا

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666

اليوبيل الفضي 06 شباط 2024

حمزة حجاج -اليوبيل الفضي

تطورات 05 شباط 2024

تطورات
 
 