رئيس كولومبيا يتهم "إسرائيل" بانتهاك وقف إطلاق النار الأممي بغزة

اتهم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أمس الأحد، إسرائيل بانتهاك قرار وقف إطلاق النار في غزة الصادر عن مجلس الأمن الدولي.



وجاء اتهام بيترو تعليقا على استهداف القوات الإسرائيلية الأحد مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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وأضاف: "بدأت مجددا، وعقب رد الفعل العنيف على هجمات الأمس، استمر قتل الأطفال وانتهاكات قرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار".



وشدد الرئيس الكولومبي على أن السواد الأعظم من البشرية تنشد السلام في العالم.



وقتل الجيش الإسرائيلي مساء الأحد 3 فلسطينيين وأصاب آخرين في قصف استهدف منزلا سكنيا في مخيم النصيرات، وفق مصدر طبي للأناضول فضل عدم الكشف عن هويته.



ومنذ الخميس، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفا عنيفا على مخيم النصيرات.



وخلفت الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.



وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".-(الأناضول)