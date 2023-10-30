الإثنين 30 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

رئيس نادي الأسير الفلسطيني يكشف عن عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية

١-376-730x438-1-730x438-1-730x438
أسرى في السجون الاسرائيلية
كشف رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، اليوم الاثنين، عن عدد الأسرى في سجون إسرائيل منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، مؤكدًا أن العدد الإجمالي للأسرى قد يصل 11 ألفًا.اضافة اعلان

وأوضح فارس أن نحو 1700 أسير معروفة أسماؤهم وأماكن تواجدهم، تم أسرهم منذ بدء "طوفان الأقصى"، ما يرفع عدد الأسرى إلى سبعة آلاف، مشيرًا إلى أن الرقم قد يصبح 11 ألفا في حال كشفت إسرائيل عن أسماء جميع الأسرى لديها.

وأكد فارس، في حديث لراديو "سبوتنيك"، أن هدف إسرائيل من حملة الاعتقال، الانتقام من الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن سبب إعادة اعتقال الأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية الخوف من إعادة انخراطهم في المعركة.

وأعاد فارس سبب تراجع الحديث عن صفقة إنسانية لإطلاق النساء والاطفال من سجون إسرائيل مقابل عدد من المدنيين الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، إلى ارتباك إسرائيل وضغط عائلات الأسرى، مشيرًا إلى أنه يتم السعي اليوم لصفقة شاملة لإطلاق جميع الأسرى. ورأى أن هذا الأمر يحتاج للكثير من الوقت لخلق بيئة ومناخ وترتيبات مناسبة.

واعتبر فارس أن ملف الأسرى ليس الوحيد الذي يؤخر أي اجتياح بري لقطاع غزة، وإنما يضاف إليه عدم الثقة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وعدم جهوزية الجيش الإسرائيلي لخوض أي حرب برية، ناهيك عن تحذيرات الحلفاء، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، من أن أي تورط في حرب برية قد يؤدي إلى فتح جبهات أخرى في مواجهة إسرائيل مباشرة أو في تتضرر المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
9999125425

هل تنجح صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل؟

منذ24 ساعة
reuters_com_2023_newsml_RC24Q3ALA88N

وزير الاتصالات الفلسطيني يبحث مع نظيره المصري تعزيز بث الشبكات لغزة

28 تشرين الأول 2023
WhatsApp Image 2023-10-23 at 16.31.17

الحرب الرقمية مستعرة.. غوغل: الكوفية الفلسطينية إرهابية

23 تشرين الأول 2023
Cape

مساعدات لا وقود فيها.. خطر يهدد جرحى قطاع غزة

21 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية - (أرشيفية)

السلطة: لن نعود إلى غزة على ظهر دبابة إسرائيلية

منذ 17 دقيقة
عضو هيئة تدريس الجامعة الأردنية د. حمزه الدريدي

مآلات العدوان

منذ1 ساعة
استشهاد أطفال في غزة

ارتفاع شهداء غزة بعدوان الاحتلال إلى 8306 منذ 7 أكتوبر

منذ1 ساعة
غارات إسرائيلية عنيفة على غزة

18 ألف طن متفجرات ملقاة على غزة منذ 7 أكتوبر

منذ2 ساعة
كتائب القسام

حماس: التصدي لتوغل إسرائيلي في غزة والقسام تدير المعركة بكفاءة

منذ3 ساعة
393928

أنفاق غزة.. "حرب أدمغة" بين حماس و"إسرائيل"

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أيهما أكثر خسائر الفلسطينيون أم إسرائيل؟

ماهر أبو طير |اليوم

هل أنا إرهابي؟

جهاد المنسي |اليوم

نهتف الآن كي لا نموت

نضال منصور |اليوم

لا تستهينوا بالمقاطعة الاقتصادية

أحمد عوض |اليوم

شجع الوطني.. خيارنا السياسي والاقتصادي

موسى الساكت |اليوم

الهزة والفراغ

يعقوب ناصر الدين |اليوم

استقواء وابتزاز سياسي

سميح المعايطة |اليوم

الأسئلة التي لم تعد محرجة بعد اليوم

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏جندي لجيش الاحتلال يتكئ على فوهة مدفع مركبة مدرعة عند حدود غزة مؤخرا - (أرشيفية)

ما الذي ستواجهه إسرائيل في غزة‏: التكاليف الباهظة لسحق "حماس"‏

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
أضرار في "قاعدة الأسد" الأميركية في العراق خلفها قصف إيراني في العام 2020 - (أرشيفية)

"المقاومة الإسلامية في العراق": لمحة عامة

ترجمات |28 تشرين الأول 2023
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
1698365514732209100

مخاطر الاجتياح البري لغزة

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لمغادرة قاعدة أدير في العراق إلى بلادهم، 2012 - (أرشيفية)

نهاية استراتيجية الخروج الأميركية في الشرق الأوسط

ترجمات |25 تشرين الأول 2023
التحول في العالم يجب أن يبدأ من أفريقيا - (المصدر)

لماذا يفقد الأفارقة الثقة بالديمقراطية؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
 