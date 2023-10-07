رئيس هيئة المكاتب الهندسية: طوفان الأقصى نقطة مفصلية

محمد الكيالي

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قال عضو مجلس نقابة المهندسين رئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس عبدالله غوشة إن عملية "طوفان الأقصى" هي نتاج لسياسات وغطرسة حكومة الاحتلال.وأكد في تصريح لـ"الغد" أن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة استطانية متطرفة بكافة المقايس لا تحترم مواثيق دولية ولا معاهدات ولا حقوق إنسان ولا أي شيء.ولفت غوشة إلى أن المسجد الأقصى وقدسيته لدى المسلمين والشعب العربي والشعب الفلسطيني هي نقطة لا يختلف عليها اثنان، مبينا أن الانتهاكات المستمرة على المسجد الأقصى هي شرارة انطلاق هذه العمليات وهي رد طبيعي على السياسات الإسرائيلية.وأضاف أنه "لا يمكن قراءة ما يجري سوى بأنه نقطة مفصلية باعتقادي بين الصراع العربي الإسرائيلي والصراع الفلسطيني الإسرائيلي من عدّة جوانب".ولفت غوشة إلى أن الجيل المقاوم حالياً هو جيل وُلد ما بعد اتفاقيات السلام وبعد أن رأى هذا الجيل بعينه نتيجة المعاهدات التي لا تحترمها إسرائيل وأن لغة القوة والمقاومة هي اللغة الأساسية.وأكد أن إدخال المقاومة في غزة عناصر التكنولوجيا والمباغتة، ميّزت العملية بالاحترافية العالية خصوصا من جانب التوقيت وحسن استخدام الوسائل التقنية المتقدمة بالإضافة إلى الجانب الإعلامي الذي كان له دور مهمّ في هذا الموضوع.وقال غوشة إنه "قبل يومين، أدان الأردن الانتهاكات المستمرة للمستوطنين واقتحاماتهم المستمرة للمسجد الأقصى وما تدعمه حكومة الاحتلال لهذه القطعان الذين يطبقون الأمر الواقع بتقسيم الأقصى زمنياً ومكانياً وهو الأمر الذي ترفضه جميع الفئات والمكونات العربية الفلسطينية".وأكد أن ما يُميز هذه العملية تزامنها مع نصر 6 أكتوبر 1973 الذي كان نقطة مفصلية في تاريخ الصراع والحروب مع إسرائيل، مبينا أن مقولة "الجيش الذي لا يقهر ولا يقاوم" جرى قهره اليوم بالإرادة والتصميم.وقال غوشة إن "ما يميز ذلك هو توحيد جميع الفصائل وجميع مكونات الشعب الفلسطيني والشعب العربي، حيث أن القضية الفلسطينية ما زالت القضية الحية في تاريخ أمتنا وهي قضية لا بد أن تبقى دائما مستمرة".واعتبر أن السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية كانت وما زالت هي الأساس لأي صراع، مضيفا أنها "لا تحترم مواثيق ولا معاهدات دولية وأن هذه سياسات استطانية توسعية تؤمن بقلع المواطن العربي من أرضه".