الإثنين 16 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

رئيس وزراء ماليزيا: لن نقبل بالضغوط الغربية للتنديد بحماس

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رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم
قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إن بلاده لن تقبل بالضغوط الغربية للتنديد بحركة حماس.
وتابع أمام البرلمان، أن ماليزيا لديها علاقة مع حماس وأن هذه السياسة ستستمر.اضافة اعلان
(رويترز)
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