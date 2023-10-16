رئيس وزراء ماليزيا: لن نقبل بالضغوط الغربية للتنديد بحماس

اضافة اعلان

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إن بلاده لن تقبل بالضغوط الغربية للتنديد بحركة حماس.وتابع أمام البرلمان، أن ماليزيا لديها علاقة مع حماس وأن هذه السياسة ستستمر.(رويترز)