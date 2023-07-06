الخميس 06 تموز 2023
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رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.. هل يترشح للانتخابات الرئاسية المصرية؟

رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة - (أرشيفية)
رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة - (أرشيفية)
استقرت الأمانة العامة لحزب الشعب الجمهوري في مصر على خوض انتخابات الرئاسة المقبلة 2024، حيث انتهى التصويت إلى موافقة ما يزيد على 65% من الحضور على الدفع بمرشح في الانتخابات.اضافة اعلان

وبذلك أصبح حزب الشعب الجمهوري هو ثاني الأحزاب المصرية التي أعلنت الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة المقبلة، بعد حزب الوفد الذي استقر على الدفع برئيس الحزب في السباق الذي بات من الواضح أنه سيجري بمشاركة أكثر من مرشح.

حزب الشعب الجمهوري الذي استقر على الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة، من حيث المبدأ دون الاستقرار على اسم المرشح يعتبر ثاني الأحزاب في مصر من حيث الانتشار، ويمتلك كتلة برلمانية كبيرة في مجلسي النواب والشيوخ وكذلك يمتلك ما يقرب من 200 مقر في مختلف المحافظات، وهو ما يدل على أن مرشح الحزب سيستند على أرضية برلمانية وشعبية واسعة.

ويمتلك الشعب الجمهوري العديد من الكوادر في مختلف تشكيلات الحزب، لكن عندما يتعلق الحديث بمرشح في انتخابات الرئاسة تتجه الأنظار إلى اسمين على وجه التحديد هما نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وكذلك رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ حازم عمر.

أحمد أبو هشيمة المعروف بتأييده للنظام القائم والرئيس السيسي، سيكون في موقف صعب حال استقرار الحزب على الدفع بحازم عمر، فبين نار الالتزام الحزبي أو قناعاته الشخصية التي تتمثل بتأييده للرئيس السيسي، وحتى في حال استقرار الحزب على أبو هشيمة مرشحا له في سباق الرئاسة، فإنه سينافس الرئيس وهو أحد أبرز مؤيديه في السنوات الماضية.

كما يمتلك رجل الأعمال البارز رؤية في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فيما يتعلق بالشق السياسي، إذ تعتبر تجربة أبو هشيمة في الشعب الجمهوري فريدة من نوعها في تجارب دخول رجال الأعمال للعمل السياسي.

وعلى المستوى الاقتصادي إلى جانب المشروعات الاستثمارية التي يمتلكها أبو هشيمة، فإن نشاطه في مجلس الشيوخ شهد تقديم العديد من الدراسات والمقترحات التي تهندس لكيفية النهوض بالاقتصاد المصري، وكان آخر تلك المقترحات عندما قرر مجلس الشيوخ إحالة تقرير اللجنة المشتركة بشأن دراسة الشباب وسوق العمل غير الرسمي، والمقدمة من أحمد أبو هشيمة، إلى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفيما يتعلق بالعمل المجتمعي، يمتلك رجل الأعمال مؤسسة أبو هشيمة الخير، والتي لها العديد من النشاطات الواسعة خلال السنوات الماضية، والتي نفّذتها بالتعاون مع صندوق تحيا مصر أو التحالف الوطني الذي انضمت له المؤسسة مؤخرا.

كما أطلق مسابقة أبو هشيمة للمشروعات الناشئة ستارت اب باور، حيث وصلت جوائز الموسم الثاني من مسابقة أبو هشيمة للمشروعات الناشئة إلى ما يزيد على 6 ملايين جنيه، لمساعدة الشباب في تأسيس مشروعاتهم المستقلة القائمة على الابتكار والإبداع.

كل تلك الأمور تجعل أبو هشيمة هو الاسم الأبرز داخل الحزب، لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، لكن اسم آخر يظهر أيضا هو حازم عمر، مؤسس ورئيس الحزب ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.

ويعتبر عمر الرجل الأول في حزب الشعب الجمهوري، حيث أسس الحزب على يديه كما شارك تحت قيادته في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، كما نجح في جذب العديد من الشخصيات العامة والسياسية للحزب وصياغة برنامج قوي للحزب في مختلف التوجهات السياسية والاقتصادية. (RT)
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