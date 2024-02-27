الثلاثاء 27 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ردا على قصف بعلبك.. “حزب الله” يستهدف قاعدة إستراتيجية إسرائيلية- (فيديوهات)

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حزب الله يستهدف نقاطا عسكرية في شمال فلسطين المحتلة

أعلن “حزب الله”، الثلاثاء، استهداف قاعدة ميرون شمال إسرائيل “بدفعة صاروخية كبيرة”، ردًّا على ‏قصف تل أبيب مدينة بعلبك شرق لبنان، أمس الإثنين.

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وقال الحزب في بيان، إن مقاتليه ‌‎استهدفوا ‌‏عند ‏الساعة 8:00‌ ‎من صباح اليوم (6:00 ت.غ)، قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل ‏الجرمق بدفعة صاروخية كبيرة من عدّة راجمات”.‏


وذكر أن هذا الاستهداف يأتي “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏العدوان الصهيوني على محيط مدينة بعلبك في البقاع”.

من جانبها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه “تم رصد إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه منطقة ميرون دون وقوع إصابات أو أضرار”.

 

وأضافت أنه بالتزامن مع ذلك، “دوّت صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية”.

 


من جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه “تم رصد إطلاق ما بين 30 إلى 40 صاروخا، تم اعتراض عدد منها”، دون أن توضح مكان سقوط البقية.


ونقلت القناة عن طواقم نجمة داود الحمراء (الإسعاف)، أنه “لم تقع إصابات أو أضرار”.

وأمس الاثنين، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 أهداف لـ”حزب الله” في منطقة بعلبك، التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن الحدود مع لبنان، وهي أبعد الأهداف التي تعرضت للهجوم منذ بداية الحرب، وفق المصدر ذاته.

 

وقال الجيش الإسرائيلي وقتها في بيان، إنه هاجم مواقع في بعلبك يستخدمها نظام الدفاع الجوي التابع لمنظمة حزب الله، وذلك ردا على إطلاق الحزب صواريخ “أرض- جو” على طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز “زيك” (هيرمز 450) وإسقاطها-(الأناضول)

 

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