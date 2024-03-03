الأحد 03 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رزقت بهما بعد 11 عاما.. طائرات الاحتلال تحرم أمّاً فلسطينية من طفليها التوأم- (فيديو)

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الأم الفلسطينية تودع طفليها التوأمين

فُجعت سيدة فلسطينية في غزة، برضيعيها اللذين قتلتهما طائرات الاحتلال في قصف جوي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، الليلة الماضية.

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وفي هذه المأساة الإنسانية الجديدة، فقدت السيدة طفليها (توأم) البالغين من العمر نحو 6 أشهر، جراء غارة إسرائيلية على منزل عائلة أبو عنزة، في حي السلام شرقي محافظة رفح.

 

وأفادت مصادر طبية أن 12 شهيدا، بينهم 6 أطفال، ارتقوا في القصف الإسرائيلي على منزل العائلة.

 

 

ورُزقت السيدة بتوأميها الشهيدين خلال الحرب، وذلك بعد 11 عاما من عدم الإنجاب، كما أن زوجها أصيب بجروح نتيجة القصف الإسرائيلي.-(وكالات)

 

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