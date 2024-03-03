رزقت بهما بعد 11 عاما.. طائرات الاحتلال تحرم أمّاً فلسطينية من طفليها التوأم- (فيديو)

فُجعت سيدة فلسطينية في غزة، برضيعيها اللذين قتلتهما طائرات الاحتلال في قصف جوي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، الليلة الماضية.

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وفي هذه المأساة الإنسانية الجديدة، فقدت السيدة طفليها (توأم) البالغين من العمر نحو 6 أشهر، جراء غارة إسرائيلية على منزل عائلة أبو عنزة، في حي السلام شرقي محافظة رفح.

بعد حرمانها أحد عشر عاماً من نعمة الأطفال.. ارتقاء توأمين لأم فلسطينية ولدا في الحرب في قصفٍ للاحتلال على منزل عائلة أبو عنزة شرق رفح. pic.twitter.com/ITTovSgHnc — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) March 3, 2024

وأفادت مصادر طبية أن 12 شهيدا، بينهم 6 أطفال، ارتقوا في القصف الإسرائيلي على منزل العائلة.

بعد حرمانها أحد عشر عاماً من نعمة الأطفال.. ارتقاء توأمين لأم فلسطينية ولدا في الحرب في قصفٍ للاحتلال على منزل عائلة أبو عنزة شرق رفح. pic.twitter.com/ITTovSgHnc — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) March 3, 2024

ورُزقت السيدة بتوأميها الشهيدين خلال الحرب، وذلك بعد 11 عاما من عدم الإنجاب، كما أن زوجها أصيب بجروح نتيجة القصف الإسرائيلي.-(وكالات)