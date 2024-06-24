 
الإثنين 24 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رسالة جديدة من حماس لنتنياهو

عناصر من كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)
عناصر من كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صادر ليلة الأحد/ الاثنين، إن الموقف الذي عبّر عنه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والذي يؤكد فيه استمراره في حرب الإبادة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، هو تأكيد جلِيّ على رفضه قرار مجلس الأمن الأخير، ومقترحات الرئيس الأميركي جو بايدن، على عكس ما حاولت الإدارة الأميركية تسويقه، عن موافقة مزعومة من الاحتلال.اضافة اعلان

وتاليا نص البيان بالكامل:

"بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

إن الموقف الذي عبّر عنه رئيس حكومة الاحتلال الإرهابي نتنياهو، والذي يؤكد فيه استمراره في حرب الإبادة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، وأنه يستهدف اتفاقاً جزئياً يستعيد من خلاله عددا من الأسرى فقط؛  ويستأنف الحرب بعدها، هو تأكيد جلِيّ على رفضه قرار مجلس الأمن الأخير، ومقترحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، على عكس ما حاولت الإدارة الأمريكية تسويقه، عن موافقة مزعومة من الاحتلال.


إن إصرار حركة حماس على أن يتضمن أي اتفاق؛ تأكيدا واضحا على وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل من قطاع غزة، كان ضرورة لابد منها، لقطع الطريق على محاولات نتنياهو المراوغة والخداع وإدامة العدوان وحرب الإبادة ضد شعبنا.

ندعو المجتمع الدولي والدول؛ للعمل بشكل حثيث لحمل حكومة الاحتلال الفاشية على وقف حربها ضد شعبنا الفلسطيني، كما نطالب الإدارة الأمريكية باتخاذ قرار واضح، بوقف دعمها الإبادة الشاملة التي يتعرض لها شعبنا في القطاع، ورفع الغطاء عن الاحتلال وجرائمه التي تجعل من واشنطن شريكا أساسيا في ارتكابها".
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