الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

رسميًا.. الحوثيون يدخلون الحرب ويعلنون قصف إسرائيل

العميد-يحيى-سريع-متحدث-القوات-المسلحة-اليمنية
العميد يحيى سريع
أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين في صنعاء العميد يحيى سريع "إطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة".اضافة اعلان

وأضاف سريع في مؤتمر صحفي: "نحن ومن واقع الشعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية والوطنية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة كان لا بد للقوات المسلحة اليمنية أن تقوم بواجبها بالتوكل على الله وانتصاراً للمظلومية التاريخية للشعب الفلسطيني العزيز".

وأشار إلى  أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن هذه العملية هي العملية الثالثة نصرة لإخواننا المظلومين في فلسطين".

وأكد أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي".

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