الإثنين 04 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رصد مليون إصابة بأمراض معوية في غزة

97 % من مياه غزة غير صالحة للشرب.. وأهالي غزة وأطفالهم يعانون من أمراض بسببها
97 % من مياه غزة غير صالحة للشرب.. وأهالي غزة وأطفالهم يعانون من أمراض بسببها
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، رصد نحو مليون إصابة بأمراض معوية، وأنه لا يتوفر لديها الإمكانيات الطبية اللازمة لعلاجها.

وأكد المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة، في بيان، أن الوضع الصحي في القطاع كارثي، ويزداد سوءا وانهيارا نتيجة منع قوات الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الطبية اللازمة، وتعمده إحداث كارثة إنسانية وصحية لا توصف ساهمت في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية.اضافة اعلان

وقال إن قوات الاحتلال قتلت منذ بدء عدوانها على غزة 364 من الكوادر الصحية، واعتقلت 269 آخرين على رأسهم مدراء مستشفيات في خان يونس وشمال القطاع، ودمرت 155 مؤسسة صحية، وأخرجت 32 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة، واستهدفت 126 سيارة إسعاف لإخراجها عن الخدمة.

وأشار إلى أن سكان شمال غزة يصارعون الموت نتيجة المجاعة التي فاقت أي مستويات عالمية نتيجة شح مياه الشرب وعدم توفر الطعام وراح ضحيتها عشرات الأطفال والنساء والمسنين حتى اللحظة.

وطالبت صحة غزة، الأمم المتحدة بتفعيل القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والمؤسسات والطواقم الصحية وتوفير أسباب النجاة لسكان قطاع غزة لمنع الكارثة الإنسانية. (بترا)
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