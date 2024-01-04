الخميس 04 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رضيعة فلسطينية و200 من النساء والأطفال اختطفهم الاحتلال فأين هم؟

أرشيفية
أرشيفية
 دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بإعادة طفلة اختطفها جنوده في معرض عدوانهم على قطاع غزة.
وفي السياق ذكر المرصد أنه بلغ عدد من اعتقلهم جيش الاحتلال من الأطفال والنساء في قطاع غزة نحو 200، من أصل ما يزيد على 3 آلاف حالة اعتقال مُسجلة، موضحا المرصد ومقره جنيف، أنه لا يمتلك "أي معلومات رسمية عن مواقع احتجازهم أو الظروف والتهم الموجهة لهم".اضافة اعلان
وأشار إلى عدم وجود إحصاءات دقيقة لعدد المعتقلين من غزة حتى هذا اليوم، وذلك نظرا لحوادث الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي يرتكبها جيش الاحتلال داخل القطاع.
من جهتهما، قال كل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني، أمس إن "السلطات الإسرائيلية تعتقل 51 فلسطينية من قطاع غزة في سجن الدامون شمالي الكيان".
وفي موضوع ذي صلة، أشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى خطورة حادث "اختطاف ضابط إسرائيلي لرضيعة فلسطينية من داخل منزلها في قطاع غزة، بعد مقتل أفراد عائلتها في غارة جوية". وأعرب المرصد عن "خشيته وقلقه البالغ بألا تكون حادثة الرضيعة حالة منفردة"، لافتا إلى أن شهادات كان قد تلقاها أشارت إلى "احتجاز ونقل أطفال فلسطينيين دون معرفة مصيرهم لاحقا".
وطالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي بـ"إلزام الاحتلال بتسليم الطفلة التي أقر الضابط الإسرائيلي باختطافها، ولا يعرف مصيرها أو مكانها حتى الآن".
ويوم الثلاثاء الماضي، قدم جيش الاحتلال معلومات تتناقض مع رواية أحد جنوده بشأن اختطاف رضيعة فلسطينية من منزل في قطاع غزة. وقال الجيش إنه "بعد الفحص الذي أجري بالموضوع لم يتم أخذ أي رضيعة فلسطينية من غزة إلى داخل إسرائيل".
والأحد، كشف الجندي شاحار مندلسون عن حادثة الخطف خلال حديثه لإذاعة الجيش، نقلا عن صديقه الضابط في لواء غفعاتي، هارئيل إيتاخ، الذي قتل بمعارك شمال قطاع غزة في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وردا على سؤال بشأن الرضيعة الفلسطينية، قال مندلسون "لقد تحدث إيتاخ مع أحد الأصدقاء خلال فترة خدمته في غزة، وقال له إنه في أحد المنازل التي دخل إليها سمع صوت بكاء رضيعة، وإنه قرر إرسالها إلى إسرائيل".-(وكالات)
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