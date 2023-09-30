السبت 30 أيلول 2023
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رعب في بلدة عراقية.. صوت غريب داخل قبر وتحرك من السلطات (فيديو)

أهالي منطقة فايدة العراقية يتجمعون حول القبر
أهالي منطقة فايدة العراقية يتجمعون حول القبر
في مشهد رعب لا يتكرر كثيرًا، تجمع عراقيون حول قبر في منطقة فايدة شمال الموصل بعد سماع أصوات من داخله، قبل أن تتدخل السلطات.

وقال أهالي منطقة فايدة إنهم سمعوا أصواتا تشبه طرق الباب، تصدر من داخل القبر الذي يرقد فيه جثمان لاجئ سوري توفي قبل نحو 40 يوما.اضافة اعلان

وذكرت وسائل إعلام أن ابنة المتوفى قالت إنها سمعت صوتا يصدر من داخل القبر، يشبه طرق الباب، وأمّن آخرون على روايتها، مؤكدين أنهم سمعوا الصوت نفسه.

وتجمع الأهالي حول القبر، وطالبوا المسؤولين بضرورة فتحه للتأكد من مصدر الصوت، ولكن قاضي المدينة رفض مطالب الأهالي بشكل قاطع، مؤكدا أنه لن يسمح بفتح القبر.

وقال الأهالي إن القبر للاجئ سوري، توفي قبل 40 يوما بسكتة قلبية، وكان عمره 60 عاما، وأثارت هذه الواقعة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. -وكالات








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