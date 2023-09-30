رعب في بلدة عراقية.. صوت غريب داخل قبر وتحرك من السلطات (فيديو)

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العراق…



سماع صوت قبل قليل داخل أحد القبور كأنه شخص يطرق الباب محاولاً الخروج فتجمع الناس وأتى أفراد الأمن الذين ينتظرون حالياً الموافقات القضائية لفتح القبر الموجود قرب مدينة دهكوك.



داخل القبر لاجئ سوري عمره 60 أصيب بسكتتين في الدماغ ودُفن قبل 40 يوم.pic.twitter.com/WYlmIWqCWk — إياد الحمود (@Eyaaaad) September 28, 2023

وقال أهالي منطقة فايدة إنهم سمعوا أصواتا تشبه طرق الباب، تصدر من داخل القبر الذي يرقد فيه جثمان لاجئ سوري توفي قبل نحو 40 يوما.وذكرت وسائل إعلام أن ابنة المتوفى قالت إنها سمعت صوتا يصدر من داخل القبر، يشبه طرق الباب، وأمّن آخرون على روايتها، مؤكدين أنهم سمعوا الصوت نفسه.وتجمع الأهالي حول القبر، وطالبوا المسؤولين بضرورة فتحه للتأكد من مصدر الصوت، ولكن قاضي المدينة رفض مطالب الأهالي بشكل قاطع، مؤكدا أنه لن يسمح بفتح القبر.وقال الأهالي إن القبر للاجئ سوري، توفي قبل 40 يوما بسكتة قلبية، وكان عمره 60 عاما، وأثارت هذه الواقعة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. -وكالات