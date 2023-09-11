الإثنين 11 أيلول 2023
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رقم صادم.. عدد قتلى فيضانات ليبيا يتجاوز 2000 قتيل

ارتفاع عدد قتلى فيضانات ليبيا إلى أكثر من ألفي قتيل
ارتفاع عدد قتلى فيضانات ليبيا إلى أكثر من ألفي قتيل

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي صاحبت الإعصار دانيال الذي ضرب الساحل الشمالي لليبيا أمس الأحد، إلى أكثر من ألفي قتيل، بحسب ما أعلنت السلطات اليوم الاثنين.

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وقال رئيس الحكومة الليبية المكلفة، أسامة حماد، إن عدد قتلى السيول التي ضربت مدينة درنة وحدها وصل إلى ألفي قتيل.

 

وهنالك مئات المفقودين في مدن ومناطق أخرى ضربتها الكارثة، ما يرجح ارتفاع حصيلة الضحايا.

 

 

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قال أمس الأحد إنه وجه كافة أجهزة الدولة "بالتعامل الفوري" مع الأضرار والسيول في المدن الشرقية.

 

وأكدت السلطات الليبية أن الأمطار الغزيرة ألحقت أضرارا كبيرة وفادحة بالبنية التحتية والممتلكات، فيما يتواصل البحث عن عدد من المفقودين.

فيما اجتاحت سيول عدة مدنا في شرق البلاد وغربها، وتسبّب جريان الأودية بإغراق المنازل والمستشفيات وتضرر السيارات وتدمير الطرقات.


من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنها تتابع عن كثب تطورات العاصفة، وستقدم "مساعدات إغاثة عاجلة لدعم جهود الاستجابة على المستويين المحلي والوطني".

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