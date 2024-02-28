الأربعاء 28 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

روسيا تؤكد ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل

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مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا ضرورة فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على إسرائيل. 

 

جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن لمناقشة مخاطر انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة تحت عنوان "حماية المدنيين في الصراع المسلح". 

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وأوضح نيبينزيا أن المعلومات الواردة في التقرير الذي وزعه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في غزة "جمدت الدماء في العروق". 

 

وشدد أنه لا يمكن تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة بسبب البيروقراطية الإسرائيلية والمعوقات المتعلقة بإيصالها، مبينًا أن المساعدات التي سمح بدخولها ذهبت إلى جنوبي غزة فقط. 

 

وأكد ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار عاجل من أجل منع المجاعة في غزة، وضمان امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي. 

 

ولفت أن مجلس الأمن الدولي لديه صلاحية تفعيل نظام العقوبات عندما يتم منع المساعدات الإنسانية، وقال: "أعتقد أن الوقت قد حان لذلك". 

 

وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن سكان شمال قطاع غزة أصبحوا "على حافة المجاعة، ولا ملاذ يأوون إليه" في ظل الحرب المستمرة منذ أشهر. 

 

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء"، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية". (الأناضول)

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