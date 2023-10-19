روسيا تحذر: خطر جدي لتحول حرب غزة إلى صراع إقليمي

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حرب إقليمية شاملة



نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن وزير الخارجية سيرغي لافروف، القول إن هناك خطرا جديا من تحول الصراع في غزة لصراع إقليمي، مضيفا أن روسيا على اتصال مع تركيا بهذا الشأن. وأشار لافروف إلى أن محاولات تحميل إيران المسؤولية عن أزمة غزة هي استفزازات.وأضاف الوزير الروسي في حديث للصحافيين، اليوم الخميس: "أما بالنسبة لقطاع غزة، فإن خطر تصاعد هذه الأزمة إلى صراع على مستوى المنطقة، هو أمر جدي للغاية".وتابع لافروف القول: "نلاحظ محاولات إلقاء اللوم في كل شيء على إيران ونعتبرها استفزازية تماما. أعتقد أن القيادة الإيرانية تتخذ موقفا مسؤولا ومتوازنا إلى حد ما وتدعو إلى منع هذا الصراع من الانتشار إلى المنطقة بأكملها والدول المجاورة".يأتي ذلك فيما رجح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن تصعيد الصراع في الفلسطيني الإسرائيلي لحرب إقليمية أو حتى عالمية مبينا أن الحل هو في إقامة دولة فلسطينية كاملة الحقوق. وأشار مدفيديف في مقالته بصحيفة "إزفستيا" إلى أن السبيل الوحيد لحل هذه المشكلة إلى الأبد يتمثل في إقامة دولة فلسطينية كاملة العضوية، موضحا أن الحرب وحشية، ولا قواعد لها.. الحرب مبنية على الرعب والعقيدة ومبدأ الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين.. كما يقولون حاليا: تم تفعيل حالة الشراسة على كلا الجانبين".وذكر مدفيديف أن ما يجري في فلسطين وإسرائيل "أمر لا يمكن إلا وأن يتسبب بالقلق". وربط ميدفيديف ذلك بحقيقة أن "الحروب غالبا ما تكون لها أسباب متشابهة وتتطور وفقا لمبدأ الأواني المستطرقة". وقال إن الصراع ليس بجديد وهو يمتلك "كل الفرص كي يتطور إلى حرب إقليمية شاملة"، وفي ظل الظروف الحالية السيئة "سيواجه العالم حربا عالمية".-(العربية)