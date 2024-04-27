روسيا تقصف منشآت طاقة أوكرانية... وتعلن إسقاط 66 مسيّرة

قال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو إن روسيا هاجمت منشآت طاقة أوكرانية في ثلاث مناطق اليوم السبت، مما أسفر عن تدمير معدات وإصابة عامل واحد على الأقل.

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وأضاف عبر تطبيق «تيليغرام» أن الضربات الروسية استهدفت منطقة دنيبروبتروفسك في وسط أوكرانيا ومنطقتي لفيف وإيفانو-فرانكيفسك في غرب البلاد، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».



وفي موسكو أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن منظومة الدفاع الجوي دمرت 66 طائرة مسيرّة أوكرانية فوق إقليم كراسنودار واثنتين فوق شبه جزيرة القرم.



وجاء في بيان للوزارة: «خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار ضد أهداف على الأراضي الروسية».



وأضاف البيان: «تم تدمير واعتراض 66 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق إقليم كراسنودار، كما تم تدمير طائرتين بدون طيار أخريين فوق شبه جزيرة القرم».-(وكالات)