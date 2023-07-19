الخميس 20 تموز 2023
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زعيم حزب الأمة: "الدعم السريع" يتفاوض على الاستسلام

زعيم حزب الأمة: "الدعم السريع" يتفاوض على الاستسلام
زعيم حزب الأمة: "الدعم السريع" يتفاوض على الاستسلام
 كشف زعيم حزب الأمة السوداني مبارك الفاضل عن أن "الدعم السريع" يتفاوض على الاستسلام مقابل الحصول على دور سياسي وعسكري في السودان.
وقال مبارك الفاضل الذي عمل مساعدا لرئيس الجمهورية السابق أمس إن قوات الدعم السريع تفاوض على شروط الاستسلام وفقا لمعلومات مؤكدة.اضافة اعلان
وأضاف الفاضل أن عبد الرحيم دقلو القائد الثاني للدعم السريع التقى في مدينة أم جرس التشادية مندوبا أميركيا وآخر كينيا وثالثا خليجيا؛ كل واحد منهم على حدة، ونقل إليهم رغبة الدعم السريع في خروج آمن مع دور عسكري سياسي.
وأردف رئيس حزب الأمة أنه لهذا السبب اتصل الرئيس الكيني وليام روتو برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مؤخرا رغم رفض السودان أن ينقل روتو طلب عبد الرحيم دقلو شقيق قائد الدعم السريع.
وأضاف الفاضل أنه للسبب نفسه اتصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالبرهان وأطلعه على الأمر، وعلى هذا الأساس وافق البرهان -كما يضيف الفاضل- على عودة وفد الجيش إلى طاولة التفاوض في مدينة جدة السعودية.
ورأى زعيم حزب الأمة أنه "من الصعب أن يحصل الدعم السريع على دور مستقبلي مقابل الاستسلام، وعليه أن يكتفي بالخروج الآمن، فقد راهن على السلطة وخسر الرهان، فليحافظ على ما تبقى من أرواح".
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين إن إمدادات الغذاء لم تصل للسودانيين بسبب عدم توفير طرفي القتال في السودان ضمانات أمنية تمكن موظفي الأمم المتحدة من الوصول إليهم وإمدادهم بما يحتاجونه.
وأوضحت مديرة برنامج الغذاء العالمي أنه في حال توفير الضمانات الأمنية فإن الأمم المتحدة ستدخل المعونات الغذائية عبر حدود السودان، سواء من مناطق سيطرة الجيش، أو مناطق سيطرة الدعم السريع.
وطالبت ماكين بتوفير تمويل طارئ لتوفير المساعدات للاجئين السودانيين في تشاد، مضيفة أن النداءات الأممية لم تجد آذانا مصغية حتى الساعة.
وقالت إن حجم التمويل المطلوب لمساعدة اللاجئين السودانيين في تشاد هو 13 مليون دولار شهريا، أو 160 مليون دولار دفعة واحدة.-(وكالات)
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