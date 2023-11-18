السبت 18 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

زقوت: الاحتلال طرد الجرحى من مجمع الشفاء

مجمع الشفاء الطبي
مجمع الشفاء الطبي
أكد المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت أن الاحتلال طرد المرضى والجرحى من مجمع الشفاء.

وقال زقوت لقناة "الجزيرة"، اليوم السبت، إن مرضى غسل الكلى و22 من العناية المركزة استشهدوا.اضافة اعلان

وأضاف: سنضع كل طفلين من الخدج بحضانة واحدة بعد نقلهم إلى مستشفيات أخرى.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
20231110071328reup-2023-11-10t071123z_26638116_rc2294aopemz_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza-anaesthetics.h-730x438-1-730x438

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مجمع الشفاء الطبي للمرة الثانية خلال 24 ساعة

16 تشرين الثاني 2023
402922

مسؤولون غربيون يحثون على معاقبة إسرائيل.. الدعم الدولي يتآكل

12 تشرين الثاني 2023
thumbs_b_c_eacbe45d00fe96579d7a3c4b70e5c969

إعلام عبري: "إسرائيل" مستعدة لبحث إطلاق أسرى فلسطينيين في "صفقة واسعة"

09 تشرين الثاني 2023
394132_0

مسؤول أميركي: الإفراج عن الرهائن لدى "حماس" سيتطلب وقفاً كبيراً للنزاع

04 تشرين الثاني 2023
اقرأ أيضا
مستشفى الشفاء

مستشفى الشفاء لن يموت .. مرضى وجرحى يسيرون 15 كلم بحثا عن العلاج

منذ1 ساعة
7b76e320-7e4b-11ee-bedd-912f8e3fbadd-file-1699457315405-355391710

"إسرائيل" ترصد إطلاق 20 قذيفة من لبنان باتجاه الجليل الأعلى

منذ3 ساعة
398116

سرايا القدس: دمرنا دبابتين وجرافة إسرائيلية واستهدفنا 7 آليات في غزة

منذ4 ساعة
"ما يبحث عنه نتنياهو في مجمع الشفاء أمر مثير للسخرية وفضيحة لكل المنظومة العالمية"، يؤكد الملثم

"قيادتكم تريد لأبنائكم القتل والنسيان".. عن الأسرى الذين ذكرهم أبو عبيدة بخطابه الأخير

منذ4 ساعة
آثار الدمار الوحشي على غزة

مجزرة جديدة في غزة.. وصول 63 شهيدا إلى المستشفى الإندونيسي

منذ6 ساعة
احتشد آلاف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، الليلة الماضية في عدد من مناطق مدينة نيويورك.

آلاف المتظاهرين في نيويورك دعما لفلسطين

منذ6 ساعة
افكار و مواقف

ضغوطات متزايدة على إسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات | منذ19 ساعة
قصف إسرائيلي عنيف مستمر على غزة في حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر 2023

مؤامرة الصمت

ترجمات | منذ19 ساعة
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
رسائل من غزة تحت القصف

رسائل من غزة تحت القصف

ترجمات |14 تشرين الثاني 2023
التهجير القسري في غزة يكرر صورة النكبة الفلسطينية في 1948 - (أرشيفية)

حل إسرائيل النهائي‏ للفلسطينيين

ترجمات |14 تشرين الثاني 2023
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات |13 تشرين الثاني 2023
 