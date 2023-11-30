الخميس 30 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

زوارق إسرائيلية تقصف ساحل خان يونس جنوبي قطاع غزة

زوارق إسرائيلية تقصف ساحل خان يونس جنوبي قطاع غزة
زوارق إسرائيلية تقصف ساحل خان يونس جنوبي قطاع غزة
أفاد مراسل الجزيرة بأن زوارق إسرائيلية قصفت ساحل خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف صاروخية.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت كلٌّ من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تمديد الهدنة المؤقتة حتى صباح غد الجمعة.اضافة اعلان
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