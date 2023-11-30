زوارق إسرائيلية تقصف ساحل خان يونس جنوبي قطاع غزة

اضافة اعلان

أفاد مراسل الجزيرة بأن زوارق إسرائيلية قصفت ساحل خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف صاروخية.وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت كلٌّ من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تمديد الهدنة المؤقتة حتى صباح غد الجمعة.