زوارق الاحتلال الإسرائيلي تخرق الهدنة بعد إطلاق النار على مناطق ساحلية بغزة

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أفادت «وكالة الأنباء الفلسطينية»، اليوم الأربعاء، بأن زوارق حربية للاحتلال الإسرائيلي أطلقت عدداً من القذائف على ساحل خان يونس والشاطئ والشيخ رضوان بقطاع غزة، في خرق للهدنة.ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن الزوارق فتحت النار على منازل للمواطنين في مناطق محاذية ومقابلة لسواحل القطاع، لكن لم يجرِ الإبلاغ عن وقوع إصابات.من جهته، أفاد «تلفزيون الأقصى»، اليوم، بأن زوارق إسرائيلية تستهدف بالقذائف غرب محافظتيْ خان يونس والوسطى في قطاع غزة، على الرغم من تمديد الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي و«حماس» التي دخلت يومها الخامس.وأشارت «وكالة الأنباء الفلسطينية» إلى أن إسرائيل خرقت، خلال الأيام الثلاثة الماضية، الهدنة الإنسانية أكثر من مرة، مستهدفة مزارعين أثناء عملهم بأرضهم شرق مخيم المغازي، ما أدى إلى مقتل أحدهم، وإصابة آخر، كما أصيب أيضاً سبعة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفيي القدس في تل الهوى، غرب مدينة غزة، والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت، في اليوم الأول من الهدنة الإنسانية، مجموعة من المواطنين أثناء محاولتهم العودة من جنوب القطاع إلى شماله، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم، وإصابة آخرين.-(وكالات)