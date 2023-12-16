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السبت 16 كانون الأول 2023
2:45 م
سرايا القدس تستهدف دبابة وجرافة إسرائيليتين شمال غزة
دبابات للجيش الإسرائيلي - (أرشيفية)
أعلنت سرايا القدس- الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي- استهداف دبابة وجرافة إسرائيليتين بقذائف تاندوم في تل الزعتر شمالي قطاع غزة.
وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، قالت سرايا القدس إن مقاتليها قصفوا حشودا عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون. (الجزيرة نت)
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غزة
سرايا القدس
طوفان الاقصي
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