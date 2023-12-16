السبت 16 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

سرايا القدس تستهدف دبابة وجرافة إسرائيليتين شمال غزة

دبابات للجيش الإسرائيلي
دبابات للجيش الإسرائيلي - (أرشيفية)
أعلنت سرايا القدس- الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي- استهداف دبابة وجرافة إسرائيليتين بقذائف تاندوم في تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، قالت سرايا القدس إن مقاتليها قصفوا حشودا عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون. (الجزيرة نت)اضافة اعلان
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