"سرايا القدس" تعلن السيطرة على مسيّرة "استخباراتية" إسرائيلية في غزة

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ذكرت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» في فلسطين، اليوم (الأحد)، أن مقاتليها نجحوا في السيطرة على طائرة مسيرة إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخباراتية في سماء وسط قطاع غزة.ولم تذكر السرايا تفاصيل أخرى، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.وكان التلفزيون الفلسطيني قد ذكر أن مقاتلين من «سرايا القدس» خاضوا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع قوات إسرائيلي في مخيمي المغازي والبريج، أمس (السبت).-(وكالات)