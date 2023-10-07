السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

سرايا القدس تعلن انضمامها لمعركة القسام

سرايا القدس تعلن انضمامها لمعركة القسام
سرايا القدس تعلن انضمامها لمعركة القسام
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، أنها جزء من المعركة بجانب الجناح العسكري لحركة حماس كتائب القسام.

وقال المتحدث العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة في تصريح مقتضب: "نحن جزء من هذه المعركة ومقاتلونا كتفا إلى كتف بجانب إخوانهم في كتائب القسام حتى النصر بإذن الله".
(بترا)

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