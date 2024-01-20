سرايا القدس تعلن قنص جندي إسرائيلي بغزة

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أعلنت سرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- قنص جندي إسرائيلي جنوب مدينة غزة.وفي اليوم الـ106 من الحرب على غزة، تجددت الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال بجباليا وشرق خان يونس.وواصلت قوات الاحتلال ارتكاب المجازر عبر غاراتها الجوية، وقصفها المدفعي مناطق عدة بينها جباليا، وبني سهيلا والزنة وعبسان شرق خان يونس.