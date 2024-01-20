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السبت 20 كانون الثاني 2024
1:59 م
سرايا القدس تعلن قنص جندي إسرائيلي بغزة
سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي
أعلنت سرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- قنص جندي إسرائيلي جنوب مدينة غزة.
وفي اليوم الـ106 من الحرب على غزة، تجددت الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال بجباليا وشرق خان يونس.
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وواصلت قوات الاحتلال ارتكاب المجازر عبر غاراتها الجوية، وقصفها المدفعي مناطق عدة بينها جباليا، وبني سهيلا والزنة وعبسان شرق خان يونس.
غزة
الجهاد الاسلامي
سرايا القدس
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