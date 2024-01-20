السبت 20 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سرايا القدس تعلن قنص جندي إسرائيلي بغزة

سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي
سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي
أعلنت سرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- قنص جندي إسرائيلي جنوب مدينة غزة.

وفي اليوم الـ106 من الحرب على غزة، تجددت الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال بجباليا وشرق خان يونس.اضافة اعلان

وواصلت قوات الاحتلال ارتكاب المجازر عبر غاراتها الجوية، وقصفها المدفعي مناطق عدة بينها جباليا، وبني سهيلا والزنة وعبسان شرق خان يونس.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
جثامين شهداء في قطاع غزة

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي

منذ3 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي

القسام تستهدف 30 جنديا من قوات الاحتلال

18 كانون الثاني 2024
الأمطار تفاقم معاناة النازحين في رفح

"الكبد الوبائي" ينتشر بين النازحين في غزة

17 كانون الثاني 2024
جثامين الشهداء تتكدس بمحيط المستشفيات في غزة بعد امتلاء ثلاجات الموتى

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي

10 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
0d16fe7d-6f98-489a-aed5-c755ab9a40bc_16x9_1200x676

عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة يقترب من 25 ألفا (فيديو)

منذ3 ساعة
جثامين شهداء في قطاع غزة

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي

منذ3 ساعة
65ab7d1d4c59b77d5708f980

رويترز: إسرائيل تغتال مسؤولا في الحرس الثوري الإيراني

منذ4 ساعة
394132_0

الحرب على غزة في يومها الـ106 .. قصف عنيف على جباليا وخانيونس

منذ6 ساعة
499921

آيزنكوت رفض اقتراحاً لتولي رئاسة الحكومة بدلاً من نتنياهو

منذ6 ساعة
نتنياهو

تتضمن وقف النار في غزة.. إعلام عبري يتحدث عن "صفقة إقليمية كبرى"

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

الحرب تدخل منحنى جديدا

د. محمد حسين المومني |اليوم

ماذا أكثر؟

نادر رنتيسي |اليوم

الأرض ليست بخير والأسوأ قادم

خالد دلال |اليوم
ترجمات
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني - (المصدر)

هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية يطالبون بوقف تمويل إسرائيل - (أرشيفية)

ما النصر في غزة؟‏

ترجمات |15 كانون الثاني 2024
 