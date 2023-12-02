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السبت 02 كانون الأول 2023
11:08 ص
سرايا القدس: نخوض اشتباكات مع الاحتلال بحي الشيخ رضوان
سرايا القدس: نخوض اشتباكات مع الاحتلال بحي الشيخ رضوان
قالت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي إنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات "العدو" المتوغلة في حي الشيخ رضوان ومحاور التقدم شمال غرب وجنوب غزة
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