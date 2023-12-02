سرايا القدس: نخوض اشتباكات مع الاحتلال بحي الشيخ رضوان

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قالت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي إنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات "العدو" المتوغلة في حي الشيخ رضوان ومحاور التقدم شمال غرب وجنوب غزة