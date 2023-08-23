الخميس 24 آب 2023
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سعيا لتخفيف التوتر مع الصين.. وزيرة أميركية في بكين قريبا

علما الصين والولايات المتحدة
علما الصين والولايات المتحدة
 تعتمد واشنطن إستراتيجية إرسال كبار المسؤولين إلى الصين كوسيلة لتخفيف التوتر حيال ملفات عديدة ملغمة، آخر تلك الزيارات ستبدأها وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو التي ستتوجه إلى الصين الأسبوع المقبل.اضافة اعلان
وكانت بكين استقبلت عددا من المسؤولين الأميركيين الذين تم إيفادهم في الأشهر الأخيرة لتخفيف التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.
وزيرة التجارة الاميركية التي ستزور الصين في الفترة من 27 إلى 30 الشهر الحالي، قالت وزارتها في بيان أنها تتطلع إلى إجراء مناقشات بناءة بشأن القضايا المتعلقة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتحديات التي تواجهها الشركات الأميركية، ومجالات التعاون الممكنة". في حين أكدت بكين الزيارة قائلة إن ريموندو تلقت دعوة من نظيرها الصيني وانغ وينتاو.
وتقول واشنطن إنها تسعى إلى إدارة علاقاتها الفاترة مع الصين على نحو أفضل، في حين تشتد الخلافات بين الطرفين حول أشياء كثيرة من التجارة إلى حقوق الإنسان إلى قضية تايوان وغيرها من القضايا.
وأشارت واشنطن إلى أن زيارة الوزيرة الأميركية ستستند إلى اتفاق الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأميركي جو بايدن في بالي العام الماضي على "تعميق التواصل بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بشأن مجموعة من القضايا". وتراجعت العلاقات بين واشنطن وبكين إلى مستوى هو بين الأسوأ منذ عقود، وتصدرت القيود التجارية التي فرضتها واشنطن قائمة الخلافات.
لكن واشنطن تقول إن قيودها ضرورية لحماية الأمن القومي، في حين ترى بكين أنها تعيق نموها الاقتصادي.
وتأتي الزيارة المرتقبة لريموندو في أعقاب زيارات رسمية لمسؤولين أميركيين رفيعي المستوى إلى الصين، فخلال زيارة إلى الصين الشهر الماضي، سعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى طمأنة الصينيين بشأن القيود الجديدة، وقالت إن واشنطن ستتبع نهجا شفافا في أي إجراءات تتخذها.
وفي حزيران (يونيو) الماضي، سافر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى بكين، والتقى الرئيس الصيني، وقال إنه تم إحراز تقدم بشأن عدد من مصادر الخلاف الرئيسة، لكن لم تؤد أي من الزيارتين إلى انفراج كبير في العلاقات بين القوتين.-(وكالات)
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