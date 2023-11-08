الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

سفيرة فلسطين في فرنسا تتحدث عن استشهاد 58 من أفراد عائلتها تحت أنقاض المباني في غزة

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سفيرة فلسطين لدى فرنسا، هالة أبو حصيرة
استنكرت سفيرة فلسطين لدى فرنسا، هالة أبو حصيرة، مواصلة إسرائيل “عمليات الاغتيال” بحق الفلسطينيين بغزّة، بينما دخلت الحرب على القطاع شهرها الثاني، وسط رفض حكومة الاحتلال الإسرائيلي لدعوات وقف إطلاق النار، وتحدثت عن اغتيال العديد من أفراد عائلتها.اضافة اعلان
وقالت في تغريدة لها على موقع “إكس”: “لقد دفن للتو 30 من أبناء عمومتي وأبنائهم وأحفادهم. وما يزال 28 منهم تحت الأنقاض”.
وأضافت: “تواصل إسرائيل عمليات الاغتيال، بالتواطؤ والضوء الأخضر من أولئك الذين كتبوا ما يسمى بـ«القانون الدولي»، الذي كتب أساساً لحماية البشر وتجنب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
وتفاعل مع هذه التغريدة، منذ نشرها يوم الأحد الماضي، الكثير من المتابعين (1,2 مليون مشاهدة)، بما في ذلك تعليقات من شخصيات إعلامية وسياسية… إلخ. حيث عبرت النائبة البرلمانية الفرنسية اليسارية كليمانتين أوتين عن “تعاطفها وتضامنها في مواجهة هذه المأساة الشنيعة الجديدة. أكثر من أي وقت مضى، يجب أن يتردد صدى أصواتنا من أجل وقف فوري لإطلاق النار!”، تقول البرلمانية الفرنسية، في تغريدتها. وقام وفد من زملاء هذه الأخيرة بزيارة السفيرة لتقديم التعازي.


-(الأناضول)
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