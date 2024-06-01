 
السبت 01 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سفينة مساعدات إماراتية جديدة إلى قطاع غزة تبحر من ميناء لارنكا

سفينة مساعدات إماراتية جديدة إلى قطاع غزة تبحر من ميناء لارنكا
سفينة مساعدات إماراتية جديدة إلى قطاع غزة تبحر من ميناء لارنكا

أعلنت دولة الإمارات عن إرسال شحنة جديدة من المساعدات إلى قطاع غزة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية محملة بحوالي 1166 طناً من الإمدادات الغذائية العاجلة والضرورية.

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وتصل السفينة الجديدة بعد أسبوعين من إرسال سفينة سابقة، وذلك كنتاج لتعاون تنظيمي مشترك مع الولايات المتحدة وجمهورية قبرص والأمم المتحدة وعدد من الجهات الدولية المانحة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حيث انطلقت محمّلة بالمساعدات الإغاثية المتكاملة من ميناء لارنكا القبرصي إلى ميناء أسدود ثم إلى داخل القطاع عبر معبر بيت حانون البري بالتعاون مع الوكالة الأمريكية لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى (أنيرا).



 

 


وتواصل دولة الإمارات العمل مع الشركاء الدوليين وتكثيف الجهود لضمان تدفق ووصول المساعدات وتوزيعها عبر كافة الوسائل والطرق المتاحة للإسهام في التخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يواجهها سكان القطاع.

 

 

 

 

 


 


ويأتي إرسال المساعدات الإغاثية بحرا وبرا وجوا تجسيداً لالتزام دولة الإمارات بمساندة الشعب الفلسطيني وتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني إلى الفلسطينيين.

 






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