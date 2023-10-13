الجمعة 13 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

سكان شمالي قطاع غزة يبدأون بالمغادرة للجنوب بعد إعلان إسرائيل

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غزة
بدأ سكان في شمال قطاع غزة بالمغادرة باتجاه الجنوب بعد أمر أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما حثت حركة حماس بتجاهل الإعلان واعتبرته "دعاية زائفة".
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن تحذير سكان غزة للانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه، "دعاية زائفة وحرب نفسية".اضافة اعلان
وحث المكتب الإعلامي، سكان غزة، بتجاهل هذه الدعاية وعدم الانسياق وراءها.
وقالت حركة حماس إن "الشعب الفلسطيني المرابط يرفض تهديد قادة الاحتلال ودعوته لهم في غزة إلى ترك منازلهم والرحيل عنها إلى الجنوب أو إلى مصر".
وأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان الجمعة، "كافة سكان مدينة غزة" بإخلائها والتوجه إلى جنوب القطاع، مع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها السابع.
وأتى البيان بعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغها بوجوب أن ينتقل جميع سكّان شمال قطاع غزة، البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة، إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أنّها طلبت منه "إلغاء" هذا الأمر.
ودعت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الفلسطينيين، إلى "الانتقال إلى منزل بديل أو التوجه إلى أقرب مركز إيواء من مكان السكن لحين زوال الخطر" وذلك في حال "الشعور بالخطر المباشر نتيجة غارات الاحتلال".
وحثت الفلسطينيين كذلك، على "عدم التجاوب مع التسجيلات الصوتية التي يوزعها الاحتلال عشوائياً على أرقام الجوالات".
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