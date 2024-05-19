 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سموتريتش: "إسرائيل" ستنتصر في غزة بغانتس ومن دونه

بتسلئيل سموتريتش
بتسلئيل سموتريتش
علّق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مساء السبت، على تهديد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية إذا لم تلتزم بخطة واضحة للحرب في غزة.اضافة اعلان

وقال سموتريتش في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" مخاطبا غانتس: "الخلط في الحرب هو بسببك وبسبب أعضاء الحكومة الذين، حتى بعد 7 أكتوبر، يواصلون الضغط من أجل وقف الحرب، وإقامة دولة فلسطينية تحت الضغط الأميركي".

وأضاف: "دولتنا ستنتصر بغانتس ومن دونه بفضل المقاتلين الأبطال وشعب إسرائيل".

وتابع: "أدعو رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) إلى اتخاذ قرار استراتيجي بشأن السيطرة الإسرائيلية الكاملة على غزة، وقرار بأننا من الآن فصاعدا لن نوقف قواتنا في رفح وفي وسط وشمال قطاع غزة حتى تحقيق أهداف الحرب: القضاء على حماس، وعودة المختطفين، وإزالة التهديد من حزب الله، في الجنوب وفي الشمال".-(سكاي نيوز عربية)
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