سنابل اليرموك يقيم ندوة وطنية احتفاءً بعيد الاستقلال

أقام نادي سنابل اليرموك/ خريجو جامعة اليرموك ندوة وطنية بمناسبة عيد استقلال المملكة الثامن والسبعين تحدث فيها العين الدكتور محمد المومني وزير الإعلام الأسبق، والتي جاءت باكورة نشاطات الهيئة الإدارية الجديدة للنادي.

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رئيس نادي سنابل اليرموك طارق حجازي أكد أن ندوة اليوم جاءت تعبيراً عن اعتزاز أعضاء النادي بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل أردني، والتي تتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، مؤكداً في كلمته أن الأردن صمد في مواجهة كل الصعاب التي واجهها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في ظل الصراعات والحروب وحالة عدم الاستقرار في الإقليم المحيط، وقد استطاع الأردن أن يتفوق على تلك الظروف الاستثنائية في الحفاظ على أمنه واستقراره ومنجزاته الحضارية ومكتسباته الوطنية ومواصلة طريق النمو والازدهار والتنمية، رغم الأزمات والتحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتلاحقة التي ألمت بالمنطقة والعالم خلال العقود الماضية.



واصطحب العين المومني الحضور في جولة تاريخية حول نشأة الدولة الأردنية منذ عام 1921 وما مرت به من مراحل على المستويين الداخلي والخارجي منذ تأسيس الإمارة إلى يومنا هذا ،والظروف التي عصفت بالأردن موضحاً أنه رغم كل تلك التحديات إلا أن الأردن تمكن من التغلب عليها من خلال بناء دولة مؤسسات مستندة إلى دستور عصري يضاهي دساتير العالم، مما أوجد الهوية الوطنية الأردنية التي تدفع بكل أردني إلى الاعتزاز ببلده وبقيادته الهاشمية الحكيمة والتي نأت بالأردن عن الكثير من المخاطر في الإقليم.



هذا وأكد على الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك في توطيد علاقات الأردن مع مختلف دول العالم والتكتلات العالمية ليضع الأردن على الخارطة السياسية الدولية، مشيرا إلى مواقف جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية وتغيير صوت قيادات العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية.



وقال أن مقابلة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله قد رسمت خارطة وطريق الأردن وهو يواصل مسيرته وفق رؤية ملكية قائمة على تحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية، لتضع الأردن على طريق المستقبل المشرق من خلال تحقيق النهضة والتحديث والتنمية الشاملة المنشودة.



وأشارت أمين سر النادي ميسون الخطيب إلى أن يوم الاستقلال هو مناسبة عزيزة على قلوبنا، يعتز بها كل مواطن أردني عاصر التطور والتقدم منذ استقلال مملكتنا الحبيبة،وهو يوم الاستقلال الذي نفاخر به العالم باعتمادنا على أنفسنا ببناء الأردن والارتقاء به ليبقى الأردن مستمرا بالتطور والتحديث كما أراده سيد البلاد.



وفي نهاية الندوة كرّم رئيس الهيئة الإدارية للنادي ومعالي العين الدكتور محمد المومني أعضاء الهيئة الإدارية السابقة تقديراً لجهودهم في خدمة النادي في المرحلة السابقة.