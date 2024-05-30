 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سنابل اليرموك يقيم ندوة وطنية احتفاءً بعيد الاستقلال

WhatsApp Image 2024-05-30 at 12.14.57 PM
جانب من الندوة الوطنية لنادي سنابل اليرموك

أقام نادي سنابل اليرموك/ خريجو جامعة اليرموك ندوة وطنية بمناسبة عيد استقلال المملكة الثامن والسبعين تحدث فيها العين الدكتور محمد المومني وزير الإعلام الأسبق،  والتي جاءت باكورة نشاطات الهيئة الإدارية الجديدة للنادي.

اضافة اعلان

 



رئيس نادي سنابل اليرموك طارق حجازي أكد أن ندوة اليوم جاءت تعبيراً عن اعتزاز أعضاء النادي بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل أردني، والتي تتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، مؤكداً في كلمته أن الأردن صمد في مواجهة كل الصعاب التي واجهها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في ظل الصراعات والحروب وحالة عدم الاستقرار في الإقليم المحيط، وقد استطاع الأردن أن يتفوق على تلك الظروف الاستثنائية في الحفاظ على أمنه واستقراره ومنجزاته الحضارية ومكتسباته الوطنية ومواصلة طريق النمو والازدهار والتنمية، رغم الأزمات والتحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتلاحقة التي ألمت بالمنطقة والعالم خلال العقود الماضية.


واصطحب العين المومني الحضور في جولة تاريخية حول نشأة الدولة الأردنية منذ عام 1921 وما مرت به من مراحل على المستويين الداخلي والخارجي منذ تأسيس الإمارة إلى يومنا هذا ،والظروف التي عصفت بالأردن موضحاً أنه رغم كل تلك التحديات إلا أن الأردن تمكن من التغلب عليها من خلال بناء دولة مؤسسات مستندة إلى دستور عصري يضاهي دساتير العالم، مما أوجد الهوية الوطنية الأردنية التي تدفع بكل أردني إلى الاعتزاز ببلده وبقيادته الهاشمية الحكيمة والتي نأت بالأردن عن الكثير من المخاطر في الإقليم.


هذا وأكد على الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك في توطيد علاقات الأردن مع مختلف دول العالم والتكتلات العالمية ليضع الأردن على الخارطة السياسية الدولية، مشيرا إلى مواقف جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية وتغيير صوت قيادات العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية.


وقال أن مقابلة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله قد رسمت خارطة وطريق الأردن وهو يواصل مسيرته وفق رؤية ملكية قائمة على تحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية، لتضع الأردن على طريق المستقبل المشرق من خلال تحقيق النهضة والتحديث والتنمية الشاملة المنشودة.


وأشارت أمين سر النادي ميسون الخطيب إلى أن يوم الاستقلال هو مناسبة عزيزة على قلوبنا، يعتز بها كل مواطن أردني عاصر التطور والتقدم منذ استقلال مملكتنا الحبيبة،وهو يوم الاستقلال الذي نفاخر به العالم باعتمادنا على أنفسنا ببناء الأردن والارتقاء به ليبقى الأردن مستمرا بالتطور والتحديث كما أراده سيد البلاد.


وفي نهاية الندوة كرّم رئيس الهيئة الإدارية للنادي ومعالي العين الدكتور محمد المومني أعضاء الهيئة الإدارية السابقة تقديراً لجهودهم في خدمة النادي في المرحلة السابقة.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
thumbs_b_c_5bad86ed202b259cd8f6f565f2893fa0

لواء احتياط إسرائيلي: استمرار الحرب قد يؤدي لانهيار "إسرائيل"

منذ1 ساعة
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

منذ1 ساعة
thumbs_b_c_96148ece228b8e72a4cd0b886eb51fec

"المقاصة".. "إسرائيل" تلتهم نصف أموال ضرائب الاستيراد الفلسطينية

منذ2 ساعة
20231128111748reup-2023-11-28t111504z_1617649383_rc2mt3anv5pm_rtrmadp_3_global-poy-2023.h-730x438

الباحث الكندي إيريك والبيرغ: لعنة قابيل تلاحق "إسرائيل".. و”الهجرة العكسية” تؤكد قرب زوالها

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2024-05-30 at 11.16.56

شراكات إماراتية فاعلة في الحملات الإنسانية لإيصال المساعدات الى الاهل في غزة

منذ2 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

مع قيام جبهة الرفض الإسرائيلية.. هل ومتى وكيف قد تسقط حكومة نتنياهو؟

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

أغصان الزيتون لا تنهي الاستعمارات الاستيطانية (2-1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

استثمار سعودي من نوع آخر!

محمود خطاطبة |اليوم

الجامعة أفضل من المجتمع

سائد كراجة |اليوم

"السمرا ".. نموذج للكفاءة في الطاقة

سلامة الدرعاوي |اليوم

لقاء الأمير.. مقابلة خاصة أم خطاب تكليف؟

نضال المجالي |اليوم

إيران.. حليف أم مشروع؟

سميح المعايطة |اليوم

تطوير القطاع العام أم تأزيمه

مالك العثامنة |اليوم

عجلون: جوهرة خضراء بانتظار تألقها

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات | منذ17 ساعة
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات | منذ17 ساعة
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات | منذ17 ساعة
بنيامين نتنياهو يعرض في الأمم المتحدة خريطة للشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية - (أرشيفية)

لا "خطة لفلسطين" لأن إسرائيل لا تريد واحدة

ترجمات |28 أيار 2024
_

خيارات علي خامنئي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترجمات |28 أيار 2024
خبر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي على الصفحات الأولى - (أرشيفية)

تداعيات وفاة رئيسي على إيران والمنطقة‏

ترجمات |28 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

عريس

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78
 