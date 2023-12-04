الإثنين 04 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

سيناتور أميركي يدافع عن استهداف "إسرائيل" للمدنيين في غزة

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السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام
انتقد السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام، تحذير وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن و كامالا هاريس نائبة الرئيس بايدن، إسرائيل بشأن عدم استهداف المدنيين في غزة.اضافة اعلان
وزعم غراهام في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، الأحد، أن حماس موجودة "في كل مكان في غزة" وأنه "ليس من الممكن" لإسرائيل التمييز بين المدنيين في هجماتها.
ووصف السيناتور الجمهوري أفكار وزير الدفاع أوستن، الذي يعتقد أن "المزيد من الضحايا المدنيين في غزة يمكن أن يولّد مزيدا من المتمردين"، بأنها "ساذجة".
وأضاف: "إنه ساذج للغاية، لقد فقدت كل الثقة في هذا الرجل... هل تعرف ما الذي يدرسونه (الفلسطينيون) في المدارس؟ إن فكرة أن إسرائيل جعلت الناس في غزة متطرفين بطريقة أو بأخرى هي فكرة سخيفة".
وتابع: "لديهم أنفاق في كل مكان، أعتقد أن السبب وراء موت الكثير من الفلسطينيين هو أن حماس تريد موتهم، إذا كانت هناك طريقة أفضل لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين فأخبرني وسأخبر إسرائيل، أو أخبروهم مباشرة، ولكن فكرة أن تكون حماس قائمة عندما ينتهي هذا الأمر ستكون بمثابة الفشل الاستراتيجي النهائي".
يذكر أن أوستن قال في حديث له بمنتدى ريغان للدفاع الوطني أمس السبت، إنه دعا "القادة الإسرائيليين إلى تجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين والخطاب غير المسؤول، ومنع عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وتوسيع نطاق الوصول إلى المساعدات الإنسانية بشكل كبير".-(الأناضول)
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