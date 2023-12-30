سيناريوهات غربية "لمستقبل غزة" غير قابلة للتحقق الفعلي

نادية سعد الدين

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تنشغل الأوساط السياسية الأميركية والغربية والصهيونية برسم سيناريوهات "مصير غزة" بعد حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد القطاع منذ قرابة ثلاثة أشهر، على حساب التحرك الجاد لوقف عدوانه المتواصل، والذي أدى لارتقاء زهاء 187 شهيداً خلال الساعات الماضية، وسط جهود للدفع بهدنة وصفقة تبادل جديدة للأسرى.وتتعدد السيناريوهات الغربية المطروحة لمستقبل غزة، مثل الإدارة المؤقتة أو القوات العربية والدولية تحت المظلة الأممية أم بدونها أو عودة السلطة الفلسطينية، ولكنها سيناريوهات غير قابلة للتحقق الفعلي، أمام محددات صلابة المقاومة وصمود الغزي والموقف الأردني والمصري الثابت والمعلن من القضية الفلسطينية.وترجع أهم أسباب عدم قابلية تلك السيناريوهات للتطبيق على أرض الواقع؛ لأنها ألغت حق الشعب الفلسطيني، بقواه ومكوناته الحية، في تقرير مصيره، وكرست فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وبُنيت على سيناريو واحد يقضي بهزيمة "حماس" والمقاومة مع استبعاد أي احتمالات أخرى، بما يخالف الواقع.كما أن طروحات مستقبل غزة لم تأخذ بالاعتبار رفض الدول العربية، بخاصة الأردن ومصر، لأي وجود لها في غزة أو إداراتها أو حكمها، فضلا عن ممانعة السلطة الفلسطينية خيار العودة للقطاع على ظهر دبابة صهيونية، ليس لأنه قد يعيد أحداث 2007 للمشهد الداخلي مجدداً، بل أيضاً لإثارته الغضب الشعبي الفلسطيني بوصفه جزءاً من المشروع الصهيوني الأميركي.يأتي ذلك في ظل قوى دولية مثل روسيا والصين أبدت موقفاً متطوراً ومنحازاً للشعب الفلسطيني وحرية اختيار ممثليه، والحديث بقوة عن ضرورة إنهاء الحرب وإقامة دولة فلسطينية.ولا شك أن عملية 7 تشرين ألأول (أكتوبر) أعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة المشهد الدولي عقب تراجع، وأبرزت أهمية تحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية في إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، لضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة.ويؤكد ذلك نفس الرؤية الأردنية والمصرية التي ترتكز إلى الحل الشامل وفق "حل الدولتين" وعدم جدوى الحسم العسكري، ومن هنا جاءت الدعوة المصرية واستضافتها للمؤتمر الدولي بالقاهرة، في 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، تحت عنوان "مؤتمر القاهرة للسلام"، للتأكيد على ضرورة المقاربة الشاملة للقضية الفلسطينية.أما حديث الاحتلال عن مستقبل غزة فإنه يتنقل بين مسارات عديدة بما يعكس حالة التخبط والإرباك التي يعيشها منذ عملية 7 أكتوبر، فضلا عن الخلافات داخل مؤسسته السياسية والعسكرية الأمنية في ظل غضب الشارع الإسرائيلي وسخطه.ويتحدث الاحتلال عن بقاء سيطرته الأمنية الشاملة على قطاع غزة وتغييب "حماس" عنه، وعودة السلطة الفلسطينية المشروطة إليه بإدانة عملية "طوفان الأقصى" واحتفاظها بالصلاحيات الإدارية والمدنية دون الأمن الموكول إليه، تماثلاً لوضع المناطق "ب" في الضفة الغربية، وتارة أخرى بإقامة إدارات محلية بدلاً منها.كما يطرح الاحتلال خيار احتلال القطاع بالكامل أسوة بالفترة من عام 1967 حتى 2005 حينما انسحب منه مُجبراً إثر ضربات المقاومة الموجعة بما يجعل عودته محفوفة بمخاطر تعزيزها مجدداً وحدوث الانقسامات الداخلية الصهيونية على خلفية التكلفة العالية المرجح أن يتحملها حال توليه إدارة القطاع.غير أن كل ذلك يأتي بالوقت الضائع؛ إذ إن رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، لن يبقى في الحكم طويلاً ليقرر أو يساهم في تقرير مستقبل غزة، فالمطالبة برحيله وتبكير الانتخابات تتسع، كما تستبعد استطلاعات الرأي مشاركة اليمين المتطرف الديني والقومي في أي حكومة قادمة، وبالتالي فإن خططه ستزال عن طاولة التداول للتطبيق.وفي غضون رسم مستقبل غزة؛ فإن الاحتلال يواصل عدوانه الهمجي بدك القطاع بغارات جوية ومدفعية متتالية وكثيفة أدت لارتقاء 187 شهداء و 312 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان إلى 21.507 شهداء.و55.915 جريحاً ومئات المفقودين.ولم تسلم أنحاء القطاع بشماله لجنوبه مروراً بوسطه من جرائم الاحتلال الوحشية؛ إذ تواصل القصف الجوي والمدفعي العنيف ضد محافظة خان يونس، جنوباً، بالتزامن مع الدفع بكتيبة سابعة إليها بعد ثلاثة أسابيع من بدة العملية البرية الإسرائيلية جنوب القطاع.ونتيجة القصف الجوي؛ فقد ارتقى تسعة شهداء من مناطق متفرقة بخان يونس، وتدمير بناية سكنية كاملة في رفح، مما خلف عشرات الجرحى الفلسطينيين والمفقودين تحت الركام، بالتزامن مع ارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين لدى استهداف عدة منازل في المنطقة الوسطى من القطاع وتواصل شن الغارات العنيفة ضد شرقي مخيمي البريج والمغازي وغرب مخيم دير البلح بالاستعانة بالزوارق الحربية للاحتلال.ولم تتوقف سلسلة الغارات الجوية الكثيفة على غزة وشمال القطاع، مما أدى لارتقاء 35 شهيداً خلال الساعات الماضية، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال عدد من الشهداء من شارع غزة القديم بجباليا، منهم عائلات فلسطينية كاملة.وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال تصعيده الخطير ضد الضفة الغربية؛ حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، عن استشهاد الشاب محمد حسين مسالمة، متأثراً بإصابته الحرجة بالرصاص الحي، الذي أطلقه جيش الاحتلال صوبه، عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.وكانت قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم أطلقت الرصاص بكثافة على شاب داخل مركبته، عند مدخل المخيم، وتركته ينزف، مدعية أنه قام بعملية دهس.وللإمعان في التصعيد؛ فقد أخطرت قوات الاحتلال بهدم منازل عائلات ثلاثة شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال عند حاجز النفق غرب مدينة بيت جالا، في محافظة بيت لحم، في السادس عشر من الشهر الماضي.وقد داهمت قوات الاحتلال منازل عائلات الشهداء الثلاثة عبد القادر القواسمي، ونصر الله القواسمي، وحسن قفيشة، وحطمت أبوابها، وأبلغتهم بالهدم خلال الأيام المقبلة، وذلك في إطار مساعي الاحتلال البائسة للنيل من إرادة الشعب الفلسطيني وصموده بأرضه.