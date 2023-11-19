"سي إن إن" تشكك بالرواية الإسرائيلية ولا تستبعد احتمال إعادة "إسرائيل" ترتيب الأسلحة بـ"الشفاء"

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أظهر تحليل لشبكة الأخبار الأمريكية "سي ان ان" احتمال إعادة الجيش الإسرائيلي ترتيب الأسلحة قبل زيارة الاعلام لمستشفى الشفاء في غزة.ونشرت الشبكة على موقعها الإلكتروني باللغة العربية، مساء السبت، تقريرا بعنوان " تحليل لـCNN يشير لاحتمال إعادة الجيش الإسرائيلي ترتيب الأسلحة قبل زيارة الإعلام لمستشفى الشفاء".وقالت: "أظهر مقطع فيديو للجيش الإسرائيلي في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني لحظة تفقد أسلحة حماس التي تم العثور عليها في مستشفى الشفاء، حيث ظهرت أسلحة أقل في مكان الحادث مقارنة بالفيديوهات اللاحقة التي صورتها أطقم وسائل الإعلام الدولية، مما يشير إلى أنه ربما نقل الأسلحة أو وضعها هناك قبل وصول طواقم الأخبار".وفي هذا الصدد فقد ذكرت "سي ان ان" إنها "قارنت اللقطات التي نشرها الجيش الإسرائيلي عبر الإنترنت مع اللقطات التي التقطتها قناة "فوكس نيوز"، التي مُنحت حق الوصول إلى الموقع في الساعات التالية".وقالت: "كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، يقود الجولة في فيديو الجيش الإسرائيلي، عندما أظهرت ساعة يده أن الوقت 13:18".وأضافت: "في وقت لاحق عندما حل الظلام، قام مراسل قناة فوكس نيوز الخارجية تري ينغست بزيارة مكان الحادثة، وقال في تقريره: "إنه منتصف الليل".وتابعت: "أظهر ينغست حقيبة موجودة خلف جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي داخل المستشفى، حيث ظهر فوقها بندقيتان من طراز كلاشينكوف".واستدركت: "ومع ذلك، فإن مقطع فيديو الجيش الإسرائيلي الذي تم تصويره في وقت سابق أظهر بندقية واحدة فقط من طراز AK-47 "كلاشينكوف" ومن غير الواضح من أين جاء السلاح الثاني من طراز AK-47 ولماذا لم يظهر في مقطع الجيش الإسرائيلي السابق؟".وقالت: "وفي الساعات البينية، نشر الجيش الإسرائيلي أيضًا على الإنترنت صورة للأسلحة التي يُزعم أنها عثر عليها في مستشفى الشفاء. يشير اسم الصورة (ملف واتساب) إلى أنه تم التقاطها في الساعة 17:35، وهذا يضعه بعد جولة الجيش الإسرائيلي في مجمع التصوير بالرنين المغناطيسي ولكن من المؤكد تقريبًا قبل وصول طاقم فوكس نيوز".وأضافت: "من الممكن أن تتم إزالة الأسلحة من مكان الحادث واستبدالها قبل وصول الطواقم الإخبارية. لكن هذا لا يفسر سبب ظهور المزيد من الأسلحة عند وصول الصحافة مقارنة بالفيديو الأصلي للجيش الإسرائيلي".وتابعت: "كما مُنحت BBC (هيئة البث البريطانية) حق الوصول إلى المستشفى في اليوم التالي، 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، وحينها كان لا يزال هناك بندقيتان من طراز AK-47 مرئية فوق الحقيبة داخل غرفة التصوير بالرنين المغناطيسي".وأردفت: "تواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للحصول على توضيحات بشأن التناقض الواضح لكنها لم تتلق ردًا".وكان الجيش الإسرائيلي قد استخدم هذه الأسلحة لتبرير اقتحام المستشفى وبالتالي الادعاء بأن "حماس" استخدمت المستشفى كمقر لها.-(الأناضول)