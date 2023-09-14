شاهد اللحظات الأولى لكارثة درنة الليبية (فيديو)

اضافة اعلان

وثّق أحد المواطنين في مدينة درنة الليبية اللحظات الأولى لكارثة إعصار "دانيال" في فيديو تسمع فيه أصوات ربما أطلقها المستغيثون.ويسمع في الفيديو بكاء صاحبه، وهو يرصد الدمار الذي حل بالمنطقة فجر الكارثة التي تجاوزت وفياتها أكثر من خمسة آلاف شخص، حسب رئيس مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد أبولموشة.وتسببت العاصفة "دانيال" في سيول جارفة بمدينة درنة الأحد الماضي، أدت إلى جرف أحياء بأكملها، ودمار واسع في البنية التحتية، وانقطاع الخدمات، مما دعا الحكومة إلى إعلانها مدينة منكوبة.وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 36 ألف شخص نزحوا بسبب الفيضانات في ليبيا، وأن ما لا يقل عن 30 ألف شخص نزحوا في درنة، و3 آلاف شخص في البيضاء، وألف شخص في المخيلي، و2085 شخصا ما زالوا نازحين في بنغازي.وقدر الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر عدد المفقودين بعشرة آلاف.