شاهد كيف نجا شابان بأعجوبة من زلزال المغرب (فيديو)

وظهر الشابان في مقطع فيديو تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهما يجلسان بالقرب من أحد المباني، وبمجرد شعورهما بالهزة الأرضية قفزا من مكانهما وهرعا بسرعة قبل أن ينهار المبنى.
#زلزال_المغرب | #اغادير— Crazy in Ittihad (@horte_itti2) September 9, 2023
كل شي تغيير في لمحه بصر
لا حول ولا قوه الا بالله..
اللهم لطفك بأهل #المغرب اللهم ارحم الميت منهم واشفي وعافي جرحاهم..
🙏🏼🇦🇱 pic.twitter.com/Vk0rThTySU
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع أمس الجمعة إلى 820 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة.