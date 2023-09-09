شاهد كيف نجا شابان بأعجوبة من زلزال المغرب (فيديو)

اضافة اعلان

#زلزال_المغرب | #اغادير

كل شي تغيير في لمحه بصر

لا حول ولا قوه الا بالله..

اللهم لطفك بأهل

🙏🏼🇦🇱 كل شي تغيير في لمحه بصرلا حول ولا قوه الا بالله..اللهم لطفك بأهل #المغرب اللهم ارحم الميت منهم واشفي وعافي جرحاهم..🙏🏼🇦🇱 pic.twitter.com/Vk0rThTySU September 9, 2023

رصدت كاميرا المراقبة لحظة هروب شابين في المغرب قبل لحظات من انهيار مبنى على رأسيهما بعد الزلزال الذي ضرب البلاد ليلة أمس الجمعة.وظهر الشابان في مقطع فيديو تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهما يجلسان بالقرب من أحد المباني، وبمجرد شعورهما بالهزة الأرضية قفزا من مكانهما وهرعا بسرعة قبل أن ينهار المبنى.وأعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع أمس الجمعة إلى 820 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة.