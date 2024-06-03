 
الإثنين 03 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شبح الموت التدريجي يطارد أطفال غزة

موت تدريجي يطارد اطفال غزة
أطفال غزة يواجهون خطر الجوع
كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاثنين، عن إحصائيات جديدة تظهر آثار الحرب الإسرائيلية على أطفال القطاع، والخطر الداهم الذي يعانون منه بسبب التجويع وسوء التغذية والأمراض.اضافة اعلان

وقال المكتب في بيان، إن "أكثر من 3,500 طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر الموت التدريجي في قطاع غزة بسبب اتباع الاحتلال الإسرائيلي لسياسات تجويع الأطفال، ونقص الحليب والغذاء، وانعدام المكملات الغذائية، وحرمانهم من التطعيمات، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية للأسبوع الرابع على التوالي وسط صمت دولي فظيع، فيما يعاني هؤلاء الأطفال من سوء التغذية بدرجة متقدمة أثرت على بنية أجسادهم، وهو ما يعرضهم فعليا إلى خطر الإصابة بالأمراض المعدية التي تفتك بحياتهم، وتؤخر نموهم، وتهدد بقاءهم على قيد الحياة، حيث باتوا يفتقرون إلى الوصول للخدمات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية والمتابعة الطبية الدورية، كما أن حالاتهم تتفاقم وتزداد صعوبة في ظل حرمانهم من التطعيمات والجرعات الدوائية المخصصة لهم في بدء سنوات حياتهم".

وأضاف أن "الأطفال في قطاع غزة يحتاجون إلى معالجة جذرية وفورية لكل الأزمات التي يتعرضون لها بشكل ممنهج من الاحتلال الإسرائيلي وفي مقدمة ذلك توفير الغذاء والرعاية الصحية والمكملات الغذائية والتطعيمات والأغذية المخصصة للأطفال، إضافة إلى أن فئة الأطفال خصوصا بحاجة إلى رعاية نفسية متقدمة بالتزامن مع هول ما عايشوه، فالأطفال استهشد منهم خلال حرب الإبادة الجماعية (15,438)، كما أصيب منهم عشرات الآلاف، وبات أكثر من (17,000) منهم يعيشون دون أحد والديهم أو كلاهما".

ودان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة "استمرار حرب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال وتدعمها الإدارة الأمريكية وفي مقدمة ذلك استهداف الأطفال بالقتل والبتر والإصابة والتجويع وحرمانهم من حق العلاج والرعاية الصحية وحرمانهم من الغذاء، ودعا كل دول العالم الحر إلى إدانة هذه الجرائم المركّبة التي تأتي في إطار حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة".

وحذر المكتب الإعلامي "المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية والمنظمات ذات العلاقة بالطفولة ورعاية الأطفال وكل دول العالم من تدهور واقع الطفولة في قطاع غزة، وكذلك الوضع الكارثي والخطير لأكثر من 3,500 طفل دون سن الخامسة الذين باتت حياتهم معرضة لخطر الموت التدريجي في قطاع غزة بسبب اتباع الاحتلال الإسرائيلي لسياسات تجويع الأطفال، ونقص الحليب والغذاء، وانعدام المكملات الغذائية، وحرمانهم من التطعيمات، وندعوهم جميعا إلى الوقوف عند مسؤولياتهم وإنقاذ الأطفال في قطاع غزة الذين بلغ عددهم 335,000 طفل يعيشون حياة بالغة الصعوبة نتيجة حرب الإبادة والنزوح وغيرها من ظروف العدوان الإسرائيلي".

ودعا "المحكمة الجنائية الدولية وكل المحاكم الدولية الأخرى وكل القضاة الأحرار في العالم، إلى ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين والأامريكيين الذين يستهدفون الأطفال بشكل ممنهج ومقصود ويزجون بهم في محرقة تاريخية لم يشهد لها العالم مثيلا، كما ونطالبهم بتقديم هؤلاء المجرمين إلى محكمة عادلة كمجرمي حرب ومحاسبتهم على جرائمهم".

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة "كل دول العالم الحر وكل المنظمات الدولية والأممية إلى الضغط على الاحتلال وعلى الأمريكيين من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية، والضغط عليهم من أجل فتح معبر رفح البري ومعبر كرم أبو سالم وكل المعابر البرية والسماح لإدخال غذاء الأطفال بأنواعه المختلفة.(RT)
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
1716716743464

70 منظمة حقوقية تدعو لإعلان المجاعة رسميًا في غزة

26 أيار 2024
اقرأ أيضا
مدرسة- سوريا

وفاة وإغماءات وسط طلاب في سوريا بسبب "الرياضيات".. ما القصة؟

منذ 21 دقيقة
مصطفى مدبولي

مصر.. إعادة تكليف مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة

منذ 36 دقيقة
الحجاج

تقنية مبتكرة لتبريد طرق الحجاج في السعودية

منذ3 ساعة
المنطقة ما بين غزة ومصر

نفي مصري لتقارير بناء حاجز جديد مع غزة

منذ3 ساعة
648489

بلينكن: مقترح وقف إطلاق النار بغزة سيعزز مصالح "إسرائيل" الأمنية

منذ3 ساعة
thumbs_b_c_5b823827c37169b263c86f652cb8baba

سبيل.. رضيعة فلسطينية تلخص بجسدها الموجوع ما يعانيه قطاع غزة المدمر

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

أخطار جيوسياسية يواجهها الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

غور الصافي

جهاد المنسي |اليوم

الأمير ومنتدى تواصل

نضال منصور |اليوم

المرأة تحت القبة

يعقوب ناصر الدين |اليوم

كارثة طويلة الأمد

سميح المعايطة |اليوم

تواصل مضبوط على الوعي

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1717248010664342600

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-1)

ترجمات |01 حزيران 2024
اوكرانيا وحلف الناتو

استمرار حلف شمال الأطلسي متعذر من دون أميركا

ترجمات |31 أيار 2024
1717075215122408700

الانتخابات الطارئة في إيران ستؤشر على نوايا خامنئي

ترجمات |31 أيار 2024
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات |29 أيار 2024
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات |29 أيار 2024
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات |29 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28

عبودية الترند

موبايل 01 حزيران 2024

web copy

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy

كابوس الجمعة 30 أيار 2024

كابوس الجمعة

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو
 