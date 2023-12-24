الأحد 24 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شذا وسمر.. توقف قلبهما حزناً على عائلتهما في غزة

أطفال يبكون ويواسون أمهم في مستشفى رفح بغزة- أرشيفية
أطفال يبكون ويواسون أمهم في مستشفى رفح بغزة- أرشيفية

لم يحتمل قلب الشابة الفلسطينية شذا الكفارنة ما يقاسيه أهلها في قطاع غزة من ويلات الحرب والنزوح، فكانت الصدمة أكبر من طاقتها، وفارقت الحياة حزناً وكمداً.

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وما إن بدأ العدوان  على قطاع غزة حتى انقلبت حياة الشابة شذا (23 عاماً) رأساً على عقب، وأصبحت كل اهتمامتها تنصبّ على سلامة أسرتها.


شذا خريجة تخصص الوسائط المتعددة (ملتميديا) من قطاع غزة، انتقلت للعيش مع شقيقتها في إسطنبول قبل نحو عامين، وخططت هناك لتحقيق الكثير من طموحاتها وأحلامها.


مع بدء الهجوم البري وما رافقه من قصف عشوائي همجي على منازل المواطنين الأبرياء في القطاع اضّطرت عائلة الشابة الكفارنة للنزوح من بلدتها بيت حانون أقصى شمالي القطاع، إلى رفح أقصى الجنوب، فكان وقع ذلك كالصاعقة عليها.


ونقلت وكالة "صفا" عن شقيقتها ولاء: "كانت شذا شديدة القلق والتوتر والخوف على أهلي، وتتابع الأخبار أولاً بأول، وتعيش طوال الوقت على أعصابها".


متابعة شذا أدقّ تفاصيل حياة أهلها في غزة لم يكن من فراغ، إذ كانت "الصغيرة المدللة" بين إخوتها، وكانت تربطها علاقة فريدة بوالديها وأشقائها، فلم تتصوّر ما جرى لهم من معاناة.


وتضيف ولاء "شذا كانت مدللة كثيراً، وخفيفة الظل، ومحبوبة من الجميع، حتى أن أخي أسمى ابنته على اسمها لأنها محبوبة جداً".


كان قلب الشابة يتقطّع حزناً بسبب تدهور الحالة المعيشية لأهلها، في ظل حالة الحرب والقتل المستمرة، إذ لم تكن تتخيّل أن تؤوي أسرتها إلى مدرسة مع آلاف النازحين، في ظروف إنسانية صعبة للغاية، بعد أن كانت في بيت جميل وحياة مستقرة وسعيدة.


"لم تكن تتحمّل رؤية أهلي في هذا الوضع، وكانت تتألم كثيراً، وتتابع تفاصيل حياتهم القاسية، وأكثر ما يزعجها حالة التعب والحاجة التي أصابتهم، وتتمنّى أن تأتي بهم إليها"، تقول ولاء وكلها حسرة على شقيقتها ورفيقتها في رحلة الاغتراب.


سكتة قلبية مفاجئة

لم يصمد قلب الشابة الصغيرة أمام كل هذا الألم أكثر من شهرين، إذ أصابتها سكتة قلبية مفاجئة في اليوم السابع من ديسمبر، وأدخلت إلى قسم العناية المكثفة في أحد مستشفيات إسطنبول لنحو أسبوعين.


كان وقع خبر إصابة شذا بسكتة قلبية على عائلتها في غزة أكثر ألمًا من واقعها الكارثي، إذ أصبحت الأسرة التي تعاني من الحرب والنزوح وندرة المواد الغذائية والماء، في وضع أكثر سوءاً، من أي شيء عاشته.


وتتابع ولاء "نسي أهلي الحرب وكل كوارثها، وأصبح رجاؤهم الوحيد- بدلاً من سلامتهم ووقف الحرب والعودة إلى البيت- أن تتعافى شذا مما أصابها، وترجع كما كانت".


وفي وقت كانت أسرة شذا تتلهّف على خبر عن الحالة الصحية لابنتهم المغتربة، زاد قطع الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات عن القطاع لأيام متواصلة، من الوضع الصعب، وكانت النار "تأكل" قلب الأسرة على مدار الثانية.


بعد 12 يوماً من الصراع، وبالتحديد يوم 19 كانون الأول/ديسمبر الجاري، استسلم قلب الشابة الصغيرة إلى مصيره، وفارقت الحياة حزناً على أوضاع أسرتها التي تشتّت بفعل العدوان الإسرائيلي على القطاع.


ورغم أن مفارقة الحياة كان احتمالاً وارداً لدى أسرتها بسبب سوء حالتها الصحية، إلا أن خبر وفاة شذا نزل كالصاعقة على أسرتها النازحة في غزة، لكن لم يكن لديها خيار إلا التسليم بقضاء الله، أمام كل هذه المصائب.


بعد ساعات من إبلاغ العائلة بوفاة ابنتهم الشابة، عاد الاحتلال إلى فصل خدمات الاتصال والإنترنت عن جنوبي القطاع بشكل كامل، وما زالت أسرة شذا بانتظار خبر يطمئنها على دفنها وإكرام جثمانها، وهو ما كان، لكن من دون أن تتمكّن من معرفة ذلك بسبب انقطاع الاتصال، حتى كتابة هذه السطور.


روحها مرحة وجميلة

وتختم ولاء بالحديث عن شخصية شذا: "كانت تحب الحياة للغاية، كثيرة الحركة والنشاط، روحها مرحة وجميلة، كل من يعرفها أو يراها يعلم كم هي إنسانة طيّبة، كانت ملاكاً على الأرض".


ومما يواسي ولاء في غربتها بعد وفاة شقيقتها وجود أحد أشقائها إلى جانبها في إسطنبول، إذ ساقه القدر من غزة إلى المدينة التركية بعد أن أراد زيارة شقيقتيه للاطمئنان عليهما، لكن الحرب اندلعت وهو خارج القطاع، وبقي عالقاً هناك، لكن كان وجوده جوهرياً للغاية بالنسبة لشقيقته المكلومة.

 

 

سمر الشيخ

سمر هي فتاة غزية أخرى تعيش خارج القطاع، حيث تستقر في القاهرة، توقف قلبها خوفاً على أهلها بعد فقدان الاتصال بهم.. لم يمض يومين على "حرقة قلبنا" على الشابة شذى، حتى أتى خبر وفاة سمر ليحفر عميقا في جرحنا الذي لن يُشفى.

 


 


وعلى الرغم من أن الحرب تجري داخل حدود القطاع إلا أن لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون على أرضه أهل وأقارب في الخارج يشعرون بمعاناتهم وآلامهم لحظة بلحظة، وكان بعضهم ضحايا لهذا العدوان الهمجي المستمر منذ 76 يوماً، إلى جانب أكثر من 20 ألف شهيد و52 ألف جريح في غزة. (قصة: الميادين) 

 

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