شرطة الاحتلال تصادر كتب منهاج فلسطيني من طلاب القدس

اضافة اعلان

صادرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، كتب المنهاج الفلسطيني من عدد من الطلاب على أبواب المسجد الأٌقصى بالقدس الشرقية أثناء توجههم الى مقاعدهم الدراسية.وقال شهود عيان لمراسل الأناضول، إن شرطة الاحتلال أوقفت طلاب من المدرسة الشرعية وروضة "رياض الأقصى" أثناء توجههم الى مقاعدهم الدراسية.وأضاف الشهود أن الشرطة الإسرائيلية أجرت تفتيشا في حقائب الطلاب وصادرت عددا من الكتب التي عليها العلم الفلسطيني.وتتواجد المدرسة الشرعية وروضة "رياض الأقصى" داخل باحات المسجد الأقصى.وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان مقتضب وصلت نسخة منه للأناضول: "تمت مصادرة بعض الكتب المدرسية وتم إدخال الطلاب بعد ذلك".ولم تعلق الشرطة الإسرائيلية التي يتواجد عناصرها عند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى، على هذه الخطوة حتى الساعة 7:18 بتوقيت غرينتش.وبدأ العام الدراسي الجديد مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، ويدرس الطلاب بالقدس الشرقية المنهاج التعليمي الفلسطيني الذي يظهر على غلاف كتبه العلم الفلسطيني.ويقول مسؤولون وإداريون بالمدارس في القدس الشرقية إن السلطات الإسرائيلية تحاول فرض كتب تعيد طباعتها بعد إزالة العلم الفلسطيني عن غلافها وشطب كل ما يشير إلى الهوية الفلسطينية من نصوص الكتب.كما تسعى السلطات الإسرائيلية إلى استبدال المنهاج الفلسطيني بالإسرائيلي في المدارس الفلسطينية بالقدس الشرقية، بحسب مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.ويصر الفلسطينيون على أن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية فيما تقول إسرائيل إن القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لها.-(الأناضول)