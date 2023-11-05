"شرط" عباس لعودة السلطة إلى غزة

اضافة اعلان

ربط الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد، عودة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بـ"حل سياسي شامل" للنزاع.وقال عباس ، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن في رام الله إن: "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملةً في إطار حل سياسيٍ شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".وكانت وكالة "رويترز" كشفت عن وجود مناقشات دولية لما سمتها مستقبل "غزة بعد حماس".ومن هذه السيناريوهات نشر قوات متعددة الجنسيات بعد انتهاء التصعيد الأحدث في الصراع في غزة وتشكيل إدارة مؤقتة بقيادة فلسطينيين، لكنها تستبعد السياسيين المنتمين لحماس، ومنح دور مؤقت لملء الفراغ في الأمن والإدارة لدول جوار عربية وإشراف مؤقت من الأمم المتحدة على القطاع.